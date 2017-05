Hay quien sostiene que “Negras tormentas agitan los aires – de Ponferrada-, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. No se asusten. Dice la alcaldesa, que no está el panorama tan oscuro en el Ayuntamiento de Ponferrada, con el asunto de los presupuestos, como esas tormentas a las que aludía el comienzo de esta Marcha Triunfal, anarcosindicalista, que en 1933 llamaba a la revolución.

Está convencida la primera autoridad local, de que no habrá que llegar a las “barricadas”, como para tener que presentar, sin votos, sin mayoría y por tanto “casi en solitario” la aprobación de las cuentas. Que no le huele a ella ni a moción de confianza, ni de censura y que en este Ayuntamiento los presupuestos municipales siempre se han aprobado bien entrado el año; incluso a veces en el día de los Santo Inocentes, ¡que ya es querer complicar el pentagrama!.. y sin barricadas de por medio. La alcaldesa no tiene prisa sostiene que para engendrar la partitura del presupuesto que después dirigirá, hay mucho camino que andar, y mucho que pactar. Pero que de barricadas nada de nada. Tiene asegurados los votos de Coalición por el Bierzo, los de Ciudadanos, y cree que están en sintonía los del PRB aunque todavía no haya entonado el sí bemol. Al PSOE confiesa que se le han atragantado las corcheas, semicorcheas, fusas y las semifusas por culpa del recién elegido barítono en la Secretaría General del PSOE. Pedro Sánchez lo tiene claro y en su sinfonía de primarias, el NO seguirá sonando con bemoles, que impedirán pactar con el enemigo, según la alcaldesa de Ponferrada, a sus concejales en los Ayuntamientos. Además el PSOE ha puesto, según la alcaldesa,condiciones imposibles de cumplir jurídicamente como municipalizar algunos servicios como el de aguas, o de transporte urbano, que dilataría las cosas en el tiempo al menos dos años, hasta 2019, sin presupuestos… Pentagrama vacío. Entonces, y aunque también le gustaría que Ponferrada en Común se sumara a su partitura, que desentonaría, solo nos queda la clave de sol en segunda línea de USE y a partir de ahí ya se podrían colocar el resto de notas de la escala. No sé si con barricadas o sin ellas, pero todavía tenemos por delante una arriesgada composición. Mientras la orquesta de Ponferrada va afinando, los que verdaderamente tenemos motivos para ir “A las barricadas” somos los ciudadanos de Ponferrada y todo el Bierzo, donde han suprimido por cacique decreto, el juzgado encargado de atender los asuntos relacionados con hipotecas y claúsulas. Esta medida obligará a profesionales y ciudadanos que acuden a pedir lo que es suyo, a desplazarse a León capital. Una vez más el Ministerio de Justicia, y sus altas instancias desafinan de forma estrepitosa. A ver si tenemos suerte, se quedan afónicos y dejan llevar la voz cantante a los muy respetables que todavía quedan ejerciendo el noble servicio de buscar e impartir la justicia verdadera.

¡A las barricadas!