El premio al mejor gol del grupo I de la Segunda División B de fútbol y el mejor gol de todos los grupos de Segunda B de la pasada temporada han recaído en un futbolista berciano, el único berciano en las filas de la Ponferradina. Adán Gurdiel ha viajado este lunes a la sede de la Federación Española de Fútbol, RFEF, ha recoger ambos premios que le concedieron miles de votantes a través de las redes sociales y la Web de la organización.

El tanto que marcó el faberense en la decimocuarta jornada contra el Rácing de Ferrol es el que lo ha llevado a escalar un peldaño más hacia el éxito deportivo. Ilusionado antes del inicio del evento declaraba estar “muy contento” y con ganas de disfrutar de la tarde. “Recuerdo que recibo el balón desde la banda derecha y me voy metiendo hacia dentro hasta disparar desde fuera del área. Siempre es bonito marcar un gol, y más si no lo haces habitualmente. Me han votado hasta desde Italia, porque mi hermano está allí de Erasmus”.

Ángel María Villar, presidente de la RFEF, fue el encargado de entregar los trofeos al joven berciano en un sencillo acto que se celebró entre el sorteo de la última eliminatoria de ascenso a Segunda y la de ascenso a Segunda B. Con la emoción de verse ganador agradeció el premio “a toda la gente que ha votado, el premio es de ellos. Gracias a mi familia, a mis padres, a mi hermano, a mi novia y a toda la SD Ponferradina”.