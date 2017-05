La empresa francesa de bricolajeestá buscando desde este miércoles a sus 24 nuevos trabajadores para el establecimiento que abrirá sus puertas el próximo mes de octubre en. Más de, la mayoría en situación de desempleo, han enviado su currículum vitae a la empresa a través de su página Web, y de ellos, que es la que se abre ahora.

Los bajos del Toralín han acogido este miércoles los primeros encuentros entre profesionales de Recursos Humanos de la empresa y los aspirantes a dependientes de AKI que continuarán las entrevistas mañana jueves, y los próximos días 7 y 8 de junio. “En la línea de no estigmatizar a los futuros trabajadores, no hemos filtrado los currículums en cuanto a su experiencia o no en bricolaje porque AKI apuesta por la formación del personal“, explica a El Bierzo Digital el responsable de Recursos Humanos de la zona norte, Koldo Tejada.

Los aspirantes sumarán puntos por su dinamismo, sus aptitudes de comunicación y compromiso con la empresa, sin distinción por edad o sexo. “Tenemos personas en su mayoría de Ponferrada pero también de pedanías cercanas como Columbrianos y otras adyacentes”, aseguró Tejada.

Una vez echa la selección del personal y con las labores de edificación del establecimiento en su fase final solo queda que llegue el 5 de octubre para abrir las puertas y un nuevo futuro laboral a más de dos decenas de bercianos.