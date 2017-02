La teniente alcalde del ayuntamiento de Ponferrada, Amparo Vidal, y portavoz del grupo municipal popular, no ha tardado en responder a la sugerencia del portavoz municipal socialista, Olegario Ramón, de que sea la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, la que pague las costas del proceso judicial que echa atrás el contrato de FCC. Le pide, entre otras cosas, “que deje de hacer demagogia y de intentar confundir a la ciudadanía”.

“Ramón falta a la verdad. Por un lado, si se refiere a las costas del pleito principal, se trata de algo cuando menos desafortunado pedirnos que se paguen unas costas por un pleito causado por el bipartito que gobernó anteriormente en el ayuntamiento. No trae causa alguna de este equipo de Gobierno ni de esta alcaldesa, sino que se produjo en otra época en la que este equipo de Gobierno no gobernaba la ciudad”, destaca la portavoz, Amparo Vidal, quien anima a Ramón a que repase las sentencias para darse cuenta de que respecto al pleito principal no hay imposición de costas en ninguna de las instancias.

En cambio, si se refiere a la ejecución, le pide “que se informe mejor, ya que como profesional del Derecho, pero especialmente como concejal, debería saber que no hay imposición de costas en este proceso”.

Amparo Vidal ha recalcado que “se ha dictado auto ordenando la ejecución de la sentencia, que es, ni más ni menos, a lo que se va a proceder a hacer”.