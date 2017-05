El alcalde de Páramo del Sil, Ángel Calvo, no ve la central térmica de Anllares cerrada a corto plazo, después de que la multinacional Enel anunciase hace unas semanas su intención de cerrar la central térmica de Compostilla el 30 de junio de 2020. “Esto es como los juicios, hasta que la sentencia sea firme tenemos derecho a alegar todo lo que sea”, defendió.

Por suerte o por desgracia, el regidor del municipio minero continúa viendo como única alternativa al carbón “el carbón”. “Eso no quiere decir que no haya que pensar en otras cosas. Se acabó de reivindicar (la minería) como única manera de supervivencia. Hay que pensar en otras cosas pero yo no veo Anllares cerrada. El carbón es una alternativa todavía”, subraya. Aunque Calvo apuesta por las renovables porque no contaminan, “el aire es gratis, el sol es gratis y el agua baja por los ríos gratis, pero el carbón tiene que estar como reserva energética porque es el único combustible fósil que no tenemos que comprar a terceros países”.

En opinión de Calvo, la minería no sería algo “eterno” pero “tampoco tiene que haber una espada de Damocles sobre el sector. La minería y las eléctricas en el Bierzo tienen que tener una bajada paulatina y sosegada pero no ponerle una fecha con día, mes y año. Ese momento aún no ha llegado y lucharemos y lo seguiremos haciendo porque eso no ocurra”, zanjó.