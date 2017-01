Si 2016 fue un año de elecciones y reelecciones, 2017 se presenta como el año de los congresos por antonomasia. En el Partido Popular tenemos el Congreso nacional del mes de febrero, donde Mariano Rajoy va a seguir como aquel humorista, Joe Rigolli, y su «yo sigo». Mientras, hay cada vez más afiliados y cargos intermedios que abiertamente piden renovación generacional y medidas de elecciones internas más abiertas.

Hasta donde el periodista sabe, el PP es un partido democrático a carta cabal, pero también en determinadas situaciones hay designaciones «digitales». La más famosa e importante que se recuerde fue la del sucesor de J.M. Aznar vía Telediario de las 15 horas. Ni hasta sus más cercanos colaboradores de Moncloa lo sabían, oiga. Y a fe que he podido hablar con muchos de ellos a lo largo del tiempo y por otras cuestiones.



En Castilla y León, también hemos hablado de ello, hay corrientes de opinión que van camino de ser torrentes pero, eso sí, de momento guardando formas hasta ver que dice «Juanvi». Prietas las filas. Y así con los congresos provinciales donde tenemos mucho interés en ver qué sucede, porque el tablero, digan lo que digan, se va a mover solo por un hecho: el generacional. Hay banquillo. Todos tranquilos. Zamora, Soria, Segovia, Valladolid…son provincias donde se ha retrocedido mucho, demasiado.



En el PSOE siguen esperando a que la Gestora ponga fecha. Todo apunta a que en el verano, así con calorcito se provocarán más fricciones, más candidaturas quizás y en el resto los congresos regionales y provinciales irán destapando las cartas ocultas de cada agrupación. Habrá que mojarse entre oficialistas, pedristas o vaya usted a saber. Tudanca a sontenerla y no enmendarla, se juega su futuro como líder socialista regional y deseos hay, y muchos, de ver qué y cómo se defiende. Por no hablar de los círculos, no los católicos, si no de los de Podemos…

Para ABC