Servicio de ayuda a domicilio

El concejal de Bienestar Social de Ponferrada, Pedro Muñoz, ha señalado sobre la moción de la plataforma contra la pobreza energética -liderada por Podemos-, de la que se ha hecho eco PeC, cuyo concejal la ha presentado en el Consistorio y será el responsable de defenderla en pleno este viernes, que está de acuerdo con su contenido, eso sí matizando que algunos de los supuestos que plantea ya se están cumpliendo, por lo que dependerá del debate si sale adelante o no. “Nos plantean un censo de personas afectadas, nosotros tenemos un censo de quienes van a los servicios sociales pidiendo ayuda, de las personas a las que se ha facilitado esa ayuda”, explica, apuntando al segundo punto de la moción, la puesta en marcha de un sistema de mediación con las empresas energéticas, que afirma que ya está en marcha a través de la administración autonómica. “La Junta, a través de la FRMyP, ha firmado convenios con varias empresas: Iberdrola, Gas Natural, Endesa… gracias a ello en Ponferrada se han paralizado 15 cortes desde 2015, nueve en 2016, y se han concedido 86 ayudas a otras tantas familias, por un importe global de 48.700 euros, para evitar precisamente esos cortes”, apostilla.

Asimismo, Muñoz ha puntualizado este jueves sobre el servicio de ayuda a domicilio que, aunque ha salido a concurso por un año, no descarta su municipalización en futuro. “En 2016 no hemos tenido tiempo, pero vamos a mirarlo en 2017, por eso sale a licitación solo durante un año. Es un tema complejo, son 60 trabajadores… me doy de margen hasta 2018, entonces decidiremos si sí o si no”, señaló.

Respecto a este servicio, el concejal ha informado que hasta el mes de noviembre de este año se han prestado 69.513 horas de ayuda domiciliaria por importe de 930.932 euros, atendiendo a 264 personas en la fecha mencionada. Se han gestionado 69 altas y 56 bajas y el presupuesto consignado asciende a 1.500.000 euros.