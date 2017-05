, por parte de éste, de(Fundación Ciudad de la Energía), principalmente en el entorno del Museo de la Energía. Merayo pretende además, “de esta cartera que tienen responsabilidadante los micrófonos de Onda Cero,, que reclamaba inversiones por un valor de medio millón de euros.

Otro de los asuntos sobre el que la alcaldesa mantiene conversaciones con Energía es sobre la central térmica de Compostilla. En ese sentido, Merayo recriminó al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, que no la invitara a participar en la última reunión de la Mesa de la Energía del Bierzo con los parlamentarios nacionales de la provincia y el director general de Energía y Minas de la Junta.

Juzgado sobre procesos relativos a hipotecas y cláusulas del suelo

En otro orden de asuntos, la alcaldesa de Ponferrada tachó de “error” y “retroceso”, la decisión de establecer un único juzgado, en León capital, encargado de atender en exclusiva todos los asuntos relacionados con hipotecas y cláusulas abusivas. En su opinión, no se puede obligar a los bercianos a ese desplazamiento. Y lo dice como alcaldesa, “pero también como ciudadana y abogada”. Gloria Fernández Merayo ha puesto su preocupación en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la Audiencia Provincial. Esta semana, espera una reunión con los responsables de los colegios de Abogados y Procuradores en Ponferrada.

Además, este jueves, la alcaldesa ha citado a las asociaciones de padres de los colegios que rechazan el llamado “catering de línea fría” en los comedores escolares. Pretende ejercer como mediadora y encontrar un sistema que resulte satisfactorio para todas las part4es, después de contactar con la Consejería de Educación de la Junta. “Hay alternativas posibles”, afirma.

Respecto a la situación del viejo colegio de Flores del Sil, que sigue siendo objeto de vandalismo y donde este fin de semana continuó la destrucción de parte del material que allí se guarda, la alcaldesa culpó a los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de “impedir la desafectación de este edificio”, para que deje de tener uso educativo.

Presupuesto municipal

El equipo de gobierno PP-CB del Ayuntamiento de Ponferrada no llevará a pleno el presupuesto de este año, hasta que no tenga garantizados los votos suficientes para aprobar las cuentas. Así lo señaló en la misma entrevista la alcaldesa, que descarta forzar una moción de confianza o que se produzca una moción de censura, “imposible dadas relaciones entre unos y otros”. Gloria Fernández Merayo esperar cerrar con éxito sus conversaciones con USE, también con el PRB, y entiende que, a pesar del retraso, “tampoco es momento de imponer las cosas”.