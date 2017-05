Voy recordando aquellas calles que siendo niña yo recorrí… y en mi recuerdo brota una lágrima de tristeza porque están así… así de abandonadas…

Variamos, con permiso del buen amigo el cura Alberto, la letra de su canción “Nostalgia” para reclamar de una vez por todas una intervención urgente en esos viales del municipio, que necesitan imperiosamente un mantenimiento, ó una recuperación integral. Tal es la del Rañadero en Ponferrada. Esa histórica calle, paso obligado de muchos Ponferradinos, peregrinos y estudiantes que van a convertir el turismo en su profesión, y que paradójicamente se están formando en el centro Mercurio, situado en el ojo del huracán, plena calle del Rañadero, que sigue sufriendo esa penitencia del olvido.

El Ayuntamiento ha dicho que sí, que está en los planes municipales, pero no se acaba de plasmar esa voluntad, no vemos los resultados, que ya se experimentaron en la zona dentro del Plan Especial del Casco Antiguo, del año 2.000. Ya hemos pedido más veces el resurgir de ese punto del corazón histórico de la ciudad, pero me parece a mí que se están dando la misma prisa que con las ayudas al campo del Bierzo, que deben estar pasando el Puerto del Manzanal, a punto de cumplirse 15 días desde la catástrofe. A veces tiene uno la sensación de estar viviendo en el país de nunca jamás, pues “casi nunca jamás” suele llegar un remedio a tiempo, sin que tengamos que salir a las barricadas a reclamarlo.

Volvamos a las calles, a esas por las que hay que circular en el día a día de los Ponferradinos. Lo de Compostilla es ejemplo claro de esa falta de atención. Cada día es más arriesgado circular por allí, y los que lo hacen asisten a una obligada conducción temeraria, a modo de zig-zag, para poder sortear todo tipo de baches, grietas y hendiduras en la mezcla bituminosa que queda y que antes fue asfalto. Que sí. Que ya nos han dicho que la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento están por la labor de intervenir en el poblado de Compostilla, que hay un ARU, área de regeneración urbana, que se extenderá a más zonas de Ponferrada, según recomendación técnica y del que también se beneficiarán medio millar de viviendas para rehabilitación y ahorro energético en la ciudad. Pues nada, el ARU, también debe estar bajando el Puerto del Manzanal. El problema es que igual cuando llegue, en vez de restaurar hay que levantar lo que se ha caído y si no le ha caído a nadie encima. La lista de intervenciones para el arreglo de calles en Ponferrada es larga, estos son algunos ejemplos, algunos, más: la Avenida de Asturias, Avenida de Galicia, Gómez Nuñez, Avenida de Portugal, Calle Málaga en Flores del Sil, Huertas del Sacramento, Tras la Cava… y a esto se suma el estado de las aceras. A ver si hay suerte y se aprueban los presupuestos del Ayuntamiento de Ponferrada, en el mes prometido, que es este, y se empieza a invertir en el deber de preservar la seguridad de todos.