El entrenador del, ha hecho balance de lo que va de temporada en una entrevista publicada en la página web del conjunto rojillo, que arrancó el curso con mucha ilusión después de ganar la Copa Castilla y León, un hito en la historia de la entidad berciana.

A pesar del histórico triunfo, el objetivo siempre fue la permanencia, que con la mitad de la Liga todavía por delante, parece más que encarrilada. “Ahora llevamos seis triunfos y no estamos lejos del objetivo principal, que es la salvación”, resume el preparador rojillo, que reconoce, no obstante, que “pasamos un momento malo, propiciado principalmente por la lesión de Ariel Edwards. Ahora nos queda un sabor agridulce por no poder clasificarnos para la Copa de la Reina. Sin embargo, el tema está bien encauzado”, rubrica.

García asegura que “la Liga, como preveíamos en pretemporada, está muy igualada. Salvo Avenida y SPAR Citylift Girona, que están un peldaño por encima –incluso más, precisa- cualquier equipo puede ganar a cualquiera. La segunda vuelta será aún más dura porque los equipos están haciendo movimientos”, especifica.

“Nosotros lucharemos con lo que tenemos porque desgraciadamente no tenemos posibilidades de hacer movimientos”, añade el técnico del cuadro berciano, que cree que la situación “es complicada porque nuestras condiciones para entrenar no son las idóneas al no tener posibilidades para fichar. Tal vez necesitaríamos una jugadora que ayudara a completar los entrenamientos para que el equipo pudiera crecer”, reconoce.

De cara a la segunda vuelta, ilusionante después de lo expuesto hasta la fecha, García considera que “el objetivo debe ser y es seguir creciendo como equipo”. Aunque no se pone un techo, que lo dictará la propia competición, “nos centraremos en tratar de atar la permanencia cuanto antes, que estará en torno a ocho o nueve victorias. Aún estará difícil por los fichajes y movimientos que se están produciendo”, apostilla el gijonés, feliz por el apoyo que está recibiendo su equipo por parte de la fiel afición berciana.