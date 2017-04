La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada ha adoptado la decisión de incrementar las ayudas a libros respecto a las que se contemplan en las bases del llamado programa Releo Plus, de la Junta de Castilla y León. En tal sentido, el concejal del área, Pedro Muñoz, informó en la comisión municipal del área, que preside, sobre la intención de ampliar ligeramente el margen de ingresos familiar con el que se puede optar a ayudas, que el programa Releo Plus establece en un máximo de dos veces el IPREM. La ampliación se realizará en casos puntuales con el informe positivo de los servicios técnicos de la Concejalía. “Hay familias que necesitan la ayuda y que por unos euros no pueden optar a ella”, indicó Muñoz.

Asimismo, Bienestar Social ampliará las ayudas a los niveles de escolarización no obligatoria (Infantil, Ciclos formativos y Bachillerato), así como para la adquisición de material escolar no subvencionable (libros de lectura, atlas, mapas, diccionarios…). “Si un alumno no tiene dinero para un libro de texto… pues lógicamente no lo tendrá para un diccionario.

En cualquier caso, los alumnos que necesiten libros, deberán en primer lugar obtenerlos del correspondiente banco de publicaciones que tiene a su disposición cada centro y, solo en el caso de que no los haya, se les dará el dinero para comprarlos, a cambio de que cuando ya no los utilicen los cedan al propio banco de libros.

En otro orden de cosas, Pedro Muñoz también dio cuenta en la Comisión de Bienestar Social de que el importe total de ayudas económicas concedidas a fecha de abril de 2017 asciende a 109.895 euros y que el número de solicitudes concedidas es de 97, todas ellas dentro del concepto de Ayudas Ordinarias (que se dirigen a satisfacer las necesidades urgentes de vivienda, alimentación, vestido, alojamiento, gastos básicos de la vivienda -luz, agua etc.-, gastos farmacéuticos…).

En el año 2016 en estas mismas fechas se habían concedido 82 ayudas por importe de 90.000 euros. Este año se ha concedido, en el mismo periodo, un 18 % más de de ayudas y de cuantía.

Por otro lado, el importe presupuestado para todo el año 2017 en estas ayudas es de 440.000 euros, que se gastarán en la medida en que los solicitantes tengan derecho a dichas ayudas, según los criterios técnicos objetivos que aplica la Concejalía, según establece la ley.

Además, la Concejalía está tramitando una ayuda de carácter extraordinario por importe de 2.500/3.000 euros, para pago de cuotas hipotecarias vencidas una vez alcanzado el acuerdo, entre entidad bancaria y usuario, de reestructuración del préstamo hipotecario a través del Código de Buenas Prácticas.

Escuelas infantiles

El concejal Pedro Muñoz, también dio cuenta del proyecto propuesto por la Concejalía de Bienestar Social destinado al alumnado de las escuelas municipales de Educación Infantil, a sus progenitores y sus educadores con el que se pretende, en consonancia con la normativa que regula los contenidos educativos del primer ciclo de educación infantil, potenciar la educación en valores, especialmente aquellos que intentan lograr la igualdad plena entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: escolar, familiar y social.

Este proyecto convierte a Ponferrada en un municipio pionero en materia de igualdad en las esferas familiares y de los más pequeños. Parte del hecho de que la familia y el profesorado son el contexto primario donde niños y niñas establecen sus primeros vínculos afectivos siendo por ello muy importante actuar como agentes socializadores de los menores. Así, se intentará dar a conocer conceptos básicos sobre igualdad, fomentar en las familias valores basados en el respeto a las diferencias y la igualdad, ofrecer estrategias para transmitir valores y fomentar el uso del lenguaje no sexista.

El taller se divide en dos fases: una dirigida al profesorado, trabajando materias como la coeducación y la importancia del juego para ello, uso no sexista del lenguaje o aplicación de refuerzos, y otra dirigida a las familias, con la introducción de conceptos (coeducación, sexo género, socialización diferencial etc.), estilos de padre y madre y fomento de la toma de decisiones en el niño.

Semana del Mayor

Finalmente, Pedro Muñoz, también presentó el programa de la Semana del Mayor que se desarrollará del 27 de abril al 11 de mayo próximos, con diversas actividades de cultura, ejercicio físico y ocio. Entre ellas destaca el seminario ‘Tránsito a la Madurez’.