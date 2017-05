Elha celebrado este miércoles una nuevaenfocada aly el, con la mirada puesta en las. “Es una vía de negocio muy importante para poder salir de esta crisis. Lo que pretendemos desde el Consejo es que aquellas personas que están interesadas en empezar una actividad empresarial y que tengan que ver con el mundo de la franquicia puedan tener la información que necesiten inicialmente para poder comenzar ese negocio”, presentó elbercianista,

La comarca es un territorio por explotar para este tipo de negocios, tanto que el delegado territorial de Castilla y León y Asturias de Mundofranquicias, Ignacio Encinas, no ha querido dar datos de cuántas franquicias hay en el Bierzo “porque son todavía muy pocas“. No obstante, en la comunidad esta vía de negocio ha crecido un 30% “y el número de franquiciados también ha ido en aumento. Lo más importante hoy en día y más en zonas como ésta que todavía no están muy evolucionadas en temas de franquicia es desmitificar todas las ideas que hay previas del mundo de la franquicia. Esas ideas del monstruo franquiciador y el pequeño empresario que se ve atado“.

Convertirse en franquiciado es dar un paso más allá del autoempleo, accesible a partir de 3.000 euros. “Ha crecido mucho el porcentaje de tranquicias low cost que se han dirigido al autoempleo. Los cánones de entrada son muy bajitos, muy fáciles, los requisitos de entrada también y para alguien que no conozca este mundo y simplemente quiera emprender se le han puesto las cosas bastante fáciles. Las expectativas son moderadas pero es una fórmula que permite salir adelante que es lo que busca muchísima gente ahora mismo”, subraya Encinas.

Las franquicias más conocidas son las que tienen que ver con la hostelería y el comercio aunque hay otras menos conocidas pero igual de exitosas que se dedican al mundo de las finanzas, del sector inmobiliario, etcétera.

La jornada se ha desarrollado en el Museo de la Radio de Ponferrada con carácter gratuito.