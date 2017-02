En, el botillo supo a gloria, la que experimentó la haltera bercianahace solo unos meses en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

La de Camponaraya fue la mantenedora de la XX edición del Festival de Botillo de Fabero que se celebró ayer. “Quiero agradecer a la organización esta invitación. Cuando me lo propusieron me hizo muy ilusión, esta clase de reconocimientos en mi tierra me hacen mucha ilusión”, aseguró la deportista, que consideró “un honor” relevar como mantenedora a personalidades como José Luis Rodríguez Zapatero.

Valentín reconoció que el botillo “no entra” en la dieta de una deportista de élite, pero confesó que “el botillo es el secreto de mi éxito, no necesito más”.