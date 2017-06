La sala de prensa de El Toralín acogió este viernes la presentación del nuevo entrenador de la SD Ponferradina, Carlos Terrazas, siendo el encargado del mismo el presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, quien como en él es habitual agradeció a todos su presencia, y a su vez quiso dar las gracias a dos socios veteranos de la Deportiva por haber entregado de forma voluntaria y gratuita una extensa documentación del club blanquiazul.

También quiso agradecer a Carlos Terrazas, siguió diciendo, “el haber aceptado venir a la Ponferradina, motivo por lo cual estamos muy contentos y confiamos en la próxima temporada tener muchos éxitos, por lo que ya comenzamos a poner los mimbres necesarios para poder disputar la fase de ascenso, cosa que en la pasada no conseguimos, y además el acuerdo con Carlos Terrazas fue fácil y eso es de agradecer”.

Por su parte Carlos Terrazas, comenzó diciendo, “en primer lugar quiero dar las gracias al presidente y al club por confiar en mí, así como a la afición, esperando no decepcionarles, y todo esto es lo que más me ha traído aquí. Ha sido la claridad en los objetivos, y repito que por eso estoy aquí, y sin duda lucharemos por meternos en fase de ascenso, de ahí que estemos trabajando desde el minuto uno. Nada más llamarme ni lo pensé, cosa que es la primera vez en mi vida que me ocurre como entrenador, pues creo vengo a un gran club, con ambiciones y este es un sitio donde me encontraré bien. Por eso deseo devolver la confianza que en mí han depositado”.

Algunos me han dicho, siguió diciendo Terrazas, “me decían que esperara por algún equipo de Segunda División A, pero yo entendí que lo que más me gusta el aceptar venir para aquí es el objetivo que se han fijado en el club”. En cuanto a llevar también la Dirección Deportiva, entiende, “yo lo que quiero es exigir mucho a los jugadores en el juego y desarrollar un modelo difícil para el jugador y sobre todo sacarles el mayor rendimiento”.

En cuanto a los que quedarán de la pasada temporada y los que llegarán, considera, “lo más urgente es reestructurar la plantilla y ver los que pueden seguir. Tenemos mucho tiempo por delante, y los equipos ascienden al final no en septiembre. La Deportiva es un club decano de Castilla y León, y recuerdo cuando jugaba en Bilbao. Ponferrada es una ciudad a la que le gusta el fútbol y muy volcada con su equipo”.

Si tenía idea de lo que hay, indicó, “llevo un día trabajando codo a codo, pero todavía es pronto para tomar decisiones”. Sobre la configuración del cuerpo técnico, no dudó en decir, “en la casa hay personas muy capacitadas para desarrollar cualquier función”. En cuanto a la configuración del grupo, dijo, “yo entrené a los cuatro grupos y todos tienen dificultades”. Sobre el día que comenzarán a trabajar, diría, “sobre el día 11 del próximo mes de julio y en cuanto a las temporadas que firmó matizó que por una temporada”. Por último sobre cómo veía el descenso del Mirandés, aseguró, “pues con mucha pena, pues estuve tres años allí y no entendí como después de estar arriba han bajado”.

Cerraría esa presentación José Fernández Nieto, indicando, “quiero animar a la afición que nos siga apoyando, pues se bien el disgusto que han llevado por no jugar la fase de ascenso, de ahí que queremos no fallarles la próxima temporada, motivo por el cual queremos conformar una buena plantilla”.

Cabe recordar que Carlos Terrazas es un entrenador con mucha experiencia, comenzando su andadura en los banquillos del CD Santurtzi y Zalla Unión Club, pasando de este equipo al Bilbao Athletic de la Segunda División B donde estuvo desde la temporada 1996-97 a la 1997-98, temporada esta donde disputó su primera fase de ascenso a la Segunda División A, al igual que hizo en la campaña 1999-2000 con la Gimnástica de Torrelavega.

La temporada 2000-01dirigió al Burgos CF, retornando al Bilbao Athletic en la temporada 2001-02, para pasar al término de la misma de nuevo al Burgos CF, estando en tierras burgalesas las temporadas 2002-03, 2003-04 y 2004-05. La campaña 2005-06 la cubrió en la AD Ceuta al que llevó a la disputa de la fase de ascenso.

Su camino por los distintos banquillos le haría recalar en la temporada 2006-07 en la SD Eibar, que supuso su debut en la Segunda División A, pasando las dos temporadas siguientes, es decir la 2007-08, y la 2008-09 al Real Jaén, club donde también disputó la fase de ascenso. Las temporadas 2010-11, 2011-12, y 2012-13 ocuparía el banquillo del CD Guadalajara equipo militante en la Segunda División A.

Por último las temporadas 2013-14, 2014-15 y 2015-16 dirigiría al CD Mirandés de la Segunda División A, si bien el día 1 de diciembre de 2016, ya dentro de la temporada 2016-17, fue destituido tras sumar 3 empates y 6 derrotas en los 9 últimos partidos, ocupando su plaza Claudio Barragán. La campaña 2017-18 dirigirá a la SD Ponferradina, donde a través de El Bierzo Digital le deseamos mucha suerte.