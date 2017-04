El colectivo de agentes medioambientales de ladenunció hoy lade la Junta respecto a laque desde el miércoles asola la. Para el sindicato, el “desastroso incendio”, que ya habría quemado más de 2.000 hectáreas, confirma elde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, caracterizada, según los responsables sindicales, por la

En ese sentido, los representantes de CCOO recordaron que desde el inicio del año ya se han registrado en la provincia de León más de 350 incendios forestales, además de otros 300 en la provincia de Zamora y “otros muchos en el resto de provincias”. “En lo que va de año ya se han sucedido cerca de un millar de incendios en la región, con un saldo de más de 3.000 hectáreas calcinadas, y sin el operativo contra incendios desplegado”, denunciaron. Ante esta situación, el sindicato criticó que la respuesta de la Junta consistió en “seguir autorizando quemas controladas, no movilizar el operativo para la extinción de incendios y no declarar época de peligro alto de incendios”.

Al respecto, los miembros del colectivo exigieron “un cambio diametral en la política forestal de la Junta”, que incluya la profesionalización de los medios de extinción y su presencia constante a lo largo de todo el año, no solo en la época estival, ante las previsiones de los expertos en cambio climático que alertan que los episodios de olas de calor y fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes propiciarán incendios forestales cada vez más virulentos.

En la misma línea, los agentes medioambientales reclamaron al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que “se tome en serio” las competencias que tiene asumidas. “Ante tanto descontrol los agentes y técnicos responsables de la extinción nos encontramos con que estamos solos. No tenemos compañeros de apoyo para solventar estos problemas ni autobombas suficientes. Apenas hay vigilantes de incendios y no hay cuadrillas, salvo las que dependiendo de la disponibilidad del personal de las empresas de las tareas silvícolas vayan acudiendo. Los bulldozer, tampoco previstos para la ocasión, tardan días en poder estar operativos. Con este panorama, y dada la virulencia extrema del viento, la actuación de los medios aéreos es muy poco eficaz. Por lo tanto, la extinción se hace casi imposible, los fuegos no se controlan y la impotencia se apodera de los trabajadores de la extinción”, remarcaron los miembros del colectivo.

Al respecto, los representantes sindicales confiaron en que las próximas reuniones con la Consejería de Medio Ambiente sirvan para “sentar las bases para que estos desastres sean un punto de inflexión y se tomen las medidas necesarias, en todos los ámbitos”, para abordar “con rigor y los medios necesarios” la protección integral del medio ambiente de la comunidad.