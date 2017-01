A lo largo de la última quincena del mes de diciembre y primeros días de este mes de enero se produjeron al menos 30 incendios forestales en la provincia de León, en La Cabrera, el Bierzo, Maragatería, Montaña Central, La Cepeda y otras comarcas, según lamentó hoy Comisiones Obreras. El sindicato subraya en un comunicado que los únicos medios de extinción existentes para atajarlos fueron un helicóptero de extinción y dos motobombas, que sin el apoyo de las cuadrillas de bomberos forestales son “totalmente ineficaces, además de ridículamente minúsculos en incendios de frentes muy largos y alejados de vías de acceso, como se ha demostrado una vez más”.

Los incendios, señalan, ardieron días y días ante la mirada impotente de los agentes medioambientales, únicos trabajadores que hicieron el seguimiento de los fuegos, que ardieron, algunos de ellos, durante más de ocho días totalmente descontrolados. Esta “vergonzosa” situación –recalcan- no es nueva. “Ya no sólo no existe prevención, la extinción sólo se circunscribe al verano”, añaden.

El sindicato reitera la necesidad de un servicio de extinción de incendios forestales durante todo el año, compuesto por técnicos, agentes, celadores, conductores de motobombas, peones mangueristas, escuchas y cuadrillas de bomberos forestales; todos trabajadores públicos, que a lo largo de todo el año realicen labores de prevención y extinción de incendios, de una forma racional y profesional.

“Exigimos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que asuma las responsabilidades que le han sido conferidas en materia de incendios forestales y ponga los medios para evitar estos desastres medioambientales que por su negligencia y falta de profesionalidad se están produciendo una vez más”, concluyen.