El delegado de CCOO en Laciana, Omar García, reclamó hoy al Gobierno que confiera “estabilidad” a las empresas del sector del carbón antes de plantear, como hizo en la reunión mantenida la semana pasada en Madrid, una ley de transición energética que defienda el carbón como sector estratégico y que cuente con un hueco térmico en el mix energético. “Previamente hay que mantener las empresas” para lo que actualmente no se están dando las condiciones adecuadas, con un sector del carbón que está “prácticamente en proceso concursal”, denunció García.

Los responsables sindicales valoraron “positivamente” el restablecimiento del diálogo con el Ministerio de Industria, aunque reclamaron que ese diálogo social “se transmita en soluciones, no solo en conversaciones” porque “el diálogo es para dar soluciones que creemos que no se están dando”, denunció Omar García. De la misma manera, se puntualizó que al hacer alusión al carbón, no hay que olvidar que se está hablando de carbón nacional. “De poco nos sirve que las térmicas sigan quemando carbón si no es español”, apostilló.

Desde CCOO se sigue reclamando la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón como un aspecto “muy importante”, pero que en esa reunión estén presentes “todas las partes” firmantes del documento, también los empresarios. Omar García recalcó la importancia que tienen las comarcas mineras después de la reunión mantenida con el secretario de Estado donde se obtienen “esperanzas y voluntades” pero que luego “no se transmiten en el día a día”.

“Seguimos con un marco sin cumplir y con una situación traumática” en casi toda la minería de España. Por ello, Omar García garantizó que desde CCOO se seguirá defendiendo este sector porque el sindicato “siempre se ha comprometido con la minería, que ha tenido un peso importante en la constitución de las CCOO”, sentenció.