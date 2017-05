El, declaró este martes, durante el, en el Museo de la Radio de Ponferrada, que esporque “son“.

A pesar de que el Bierzo esté conectado con Madrid y la Coruña, gracias a infraestructuras como la Nacional VI y la Autovía VI, “tiene otra serie de infraestructuras que son complicadas”, definió Aparicio. En opinión del presidente de Cecale, a la comarca le falta el “punto neurálgico que las administraciones consideran fundamental para hacer inversiones en infraestructuras , pues sino éstas te acaban rodeando, no incluyéndote. Eso es un problema”, sentenció. Darse cuenta de la “necesidad” de algunas de esas infraestructuras es “básico” para el desarrollo económico de la zona”, infraestrucuras como podría ser la tan reclamada A-76 que uniría la capital del Bierzo con Orense.

No obstante, las infraestructuras no son el único tema pendiente de la comarca. El Bierzo debe saber adaptarse al nuevo futuro económico que se le abre y aprovechar los “recursos endógenos” y sacarles provecho en la fase de transformación. Algunos de esos recursos podrían ser, según Aparicio, la pizarra, la castaña, incluso la cerveza. “También habría que hacer un plan estratégico de turismo ya que la comarca cuenta con elementos tan importantes como el Camino de Santiago y el Castillo de los Templarios, junto a otras muchas cosas como el turismo de naturaleza. Un buen plan estratégico que de mucha vida y posibilidades a esta zona“.

Sumado a la necesidad de nuevas infraestructuras y un nuevo enfoque a las industrias, Aparicio hizo alusión al plan de territorios mineros “es muy importante para zonas como el Bierzo”.

Foro NER Nueva Comunicación

Teniendo en cuenta las necesidades del Bierzo para su desarrollo económico, Aparicio ve el diálogo social como una pieza clave. “La gente no conoce lo que es el diálogo social. Trabajamos para que los ciudadanos puedan tener mejores condiciones de vida, las empresas se puedan desarrollar mucho mejor de lo que se puedan desarrollar con acuerdos del propio gobierno o bipartitos y en ese sentido la concertación a tres bandas es el puro diálogo social”, define.

Uno de los puntos en los que más está incidiendo el Consejo del Diálogo Social, formado por la parte empresarial, la parte social y el Gobierno, es la digitalización de las empresas. “Estamos trabajando ahora mismo en la digitalización 4.0. La CEOE pretende que la digitalización en España se potencie un 10% hasta el 2020 para estar dentro de la media de los países de nuestro entorno para situarnos en torno al 18%. Ahora mismo España está en un nivel muy bajo de digitalización, entre un 7 y un 8%, y luego tenemos un problema que zonas como ésta no están digitalizadas porque no ha llegado la fibra óptica. Es imposible la digitalización sin la herramienta básica que es Internet“. En ese sentido subraya que “quien no se suba al tren de la digitalización lo va a tener muy difícil. Y recuperar ese terreno es complicado”.

Mejorar la competitividad económica, la productividad de las empresas, su posicionamiento e internalización centran el debate actual al que ha tratado de dar luz Aparicio con su ponencia.