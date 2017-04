No habrá machada. Elcayó ante el Betanzos (75-67) y no llegará a la última jornada sin opciones de jugar el ‘playoff’ de ascenso, una derrota que en cualquier caso no desmerece una gran temporada en el regreso de los bercianos a la Liga EBA.

Y es que solo haber llegado al último tercio de curso con opciones de quedar entre los cuatro primeros clasificados ya es un éxito.

Este sábado, mostraron el por qué de su buena campaña. A pesar de que el Betanzos salía mucho más enchufado y lograba irse al descanso con catorce puntos de ventaja, los blanquiazules no tiraron la toalla y buscaron la remontada hasta el final.

El Ciudad de Ponferrada despedirá la temporada en el Antonio Vecino ante el Mieres.