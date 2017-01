Ciudadanos insta al Ayuntamiento de Ponferrada a acometer la modernización de las salas de estudio de la Biblioteca Municipal. A través de esta propuesta, su portavoz, Rosa Luna, reclama la adecuación de estos espacios al uso habitual de los estudiantes, especialmente intenso en periodos de exámenes, ya que en estas instalaciones encuentran el ambiente propicio para las tareas de estudio.

“Este espacio municipal se ha quedado obsoleto con el paso del tiempo”, ha explicado la portavoz de la formación naranja. Hoy en día los estudiantes no sólo utilizan el soporte de papel para estudiar, sino también dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, tablets, E-readers y portátiles que necesitan ser recargados debido a su uso. Sin embargo, “las salas de estudio de nuestra Biblioteca Municipal no responden a estas nuevas necesidades. No disponen de suficientes tomas eléctricas para recargar este tipo de dispositivos electrónicos, que ya forman parte del material habitual de estudio”.

Además, “la iluminación existente en estos espacios es más bien escasa para las necesidades de una sala de estudio”, entre otros aspectos a mejorar, como la existencia de una red wifi con potencia adecuada al uso de los numerosos usuarios de esta biblioteca, ha apuntado Luna.

El grupo municipal Ciudadanos considera que la inversión en educación y cultura es inversión en el futuro de los jóvenes y de la sociedad, por lo que estima “útiles y necesarios” todos los esfuerzos posibles en adaptar los espacios destinados al estudio, “para hacerlos cómodos y agradables para los jóvenes que se esfuerzan en formarse”.

Por todo ello, espera el apoyo del equipo de gobierno y del resto de grupos del Ayuntamiento a esta propuesta.