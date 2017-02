El concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Ponferrada, Tulio García, respondió este sábado a las preguntas y críticas vertidas este viernes por el portavoz del grupo municipal socialista, Olegario Ramón, sobre el futuro del solar de La Rosaleda en el que se pretenden construir, según la alcaldesa de Ponferrada, un nuevo comercio y un local de restauración. Ambas aperturas necesitarían que previamente se llevase a cabo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, que en la actualidad contempla ese solar, en el que hace años se prevía un hotel, para usos residenciales.

“Todavía no se ha presentado nada en el ayuntamiento. Podemos saber que hay gente interesada en hacer una modificación pero es que nadie ha presentado nada por el momento”, declaró tajante el edil. García sí admitió haber mantenido conversaciones extraoficiales para dar un futuro comercial al solar pero no hay nada cerrado. “Nos han preguntado en qué términos se puede modificar pero no se ha presentado nada. Todo son conversaciones extraoficiales. Habrá que valorarlo según cómo se plantee el proyecto”, zanjó.