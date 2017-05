Losque tenían representación en elen 2013 en ely todavía tienen cargo en la corporación actual, Federico Fernández Martínez, Laura Álvarez Alonso, Serafín Vázquez de la Riva, Gloria Castro Cabezas y el ya exconcejal popular César Ferrero, acudieron este miércoles apor un. Los hechos se remontan cuatro años, cuando el equipo de gobierno municipal habría decidido prorrogar el contrato de explotación de laslaa la empresa, presuntamente

Cuatro de los cinco concejales citados llegaron juntos al juzgado, a excepción de Serafín Vázquez que lo haría minutos después acompañado por su abogado. El único que atendió a los medios fue el actual teniente alcalde del consistorio del Bierzo Alto, Federico Fernández, quien visiblemente molesto por la presencia de la prensa declaró que “venimos a cooperar con la Justicia en lo que podamos. Vamos a defender nuestra inocencia, que no teníamos porqué. En este país la presunción de inocencia se supone. Ya va a preguntarme bastante el juez”.

A las 12 y veinte, hizo su aparición el quinto declarante, Serafín Vázquez, con su letrado, Miguel Ángel Orallo, que habló en su nombre. “Esperemos que se aclare todo porque mi cliente no tiene ningún tipo de relación con el asunto que se está tratando. Él formaba parte de la comisión de gobierno y del equipo de gobierno del ayuntamiento pero no hay ningún tipo de ilegalidad. Está todo abalado por informes jurídicos y técnicos y no tiene por qué tener ningún tipo de problema”.

En este momento hay dos tipos de procedimientos abiertos, por un lado un tema administrativo “la ejecución de un fallo” y por otro una presunta prevaricación. “Entendemos que de la prevaricación no hay absolutamente nada y del fallo puede haber algún retraso pero no mala fe. Hablo por parte de mi cliente pero en principio puedo hablar incluso por la generalidad del proceso“, concluyó antes de hacer entrada en el edificio de justicia.

El caso también implicaría al entonces y todavía alcalde de la corporación, Manuel Otero, que no acudió al juzgado a declarar ya que por su condición de aforado tendría que hacerlo, si se diese el caso, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos. “Por ahora no tenemos nada (fecha) pero en caso de que deba declarar nos lo hará llegar el Juzgado de Ponferrada”, aseguran fuentes del TSJ.