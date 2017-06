María Concepción Crespo cumple veinte años como pedánea en Fuentesnuevas, al servicio de sus vecinos. Se define a sí misma como “Mari fiestas”, una mujer “luchadora” y “peleona” capaz de reírse de sí misma y conseguir lo que se propone. Su buen hacer en su pueblo le hizo dar el salto de alcaldesa de barrio a aspirante a concejala del Partido Popular en las listas de Ismael Álvarez en 1999. Los votos de los populares no fueron suficientes para convertir a Crespo en concejala de Ponferrada. Fue en 2002, con el caso Nevenka cuando Ismael Álvarez abandonaba su acta de edil y abría la puerta política municipal a la edil de Fuentesnuevas.

P. Aunque muchos ya la conocen en el municipio de Ponferrada, ¿cuáles son las raíces políticas de Concepción Crespo?

M.C.C. La mayoría que obtuve en la pedanía de Fuentesnuevas hizo a Ismael Álvarez que me quisiera llevar en su lista a las municipales. Cuando Ismael, con el jaleo que hubo, dimitió yo ocupé su puesto de concejala. A raíz de ahí he seguido en Fuentesnuevas y aquí en Ponferrada.

En Fuentesnuevas voy ya por mi quinta legislatura. ¡Casi 20 años y encantada de poder seguir trabajando por mi pueblo y por mi gente! En Ponferrada he demostrado estos 16 años que he trabajado y luchado por conseguirlo todo en Fiestas, Consumo y Mercado, que son las Concejalías que ocupé hasta ahora.

Esta legislatura no tuve la suerte de entrar de primeras, pero mis compañeros están trabajando muy duro. Sólo 7 concejales para tantas Concejalías… Están trabajando y sacando adelante el trabajo en estos dos años. Chapó por ellos. Una vez que Tulio ha presentado la dimisión y mi compañero Luis Antonio Moreno dijo que no aceptaba el cargo por su trabajo me llamaron tanto él como la alcaldesa, Gloria Merayo, para decirme que yo debería estar en el ayuntamiento. Ahora estoy encantada porque el tiempo que llevo estoy trabajando a gusto y contenta porque veo que hay una unión entre todos y todos trabajamos.

P. Tan sólo un día antes de la primera vez que se convocó Pleno para que tomase posesión en el ayuntamiento de Ponferrada sufrió un grave accidente de tráfico. ¿Le hizo eso pensarse dos veces si ser o no concejala?

M.C.C. El accidente que tuve fue para pensármelo un poco porque los médicos me decían que tenía que tener mucho reposo pero soy una persona que no aguanto. Yo tengo que estar en movimiento y cuando Gloria me dijo lo de Fiestas no dudé. A mí se me conoce por “Mari la de Fiestas”. ¡Me encanta! En ningún momento pensé no ser concejala.

Le dije a mi médico ‘yo me tengo que ir que tengo que tomar posesión mañana’ y él me preguntó, ‘tomar posesión, ¿de qué? Tiene que tomar posesión en la cama’.

Tuve una fractura en el esternón que me tocó el pulmón izquierdo y estoy recuperándome muchísimo y muy bien. Aún me queda, porque una fractura tiene que ir poco a poco. No aguanto mucho tiempo sentada delante de un ordenador y mucho tiempo para mí es una hora, ¡pero trabajo de pie! No soy de las que tiro la toalla, nunca pensé no seguir.

P. “Mari fiestas”, ¿qué otras áreas asume en el organigrama municipal?

M.C.C. Juventud. Fiestas y Juventud.

P. ¿Cuáles son los proyectos que tiene para este año?

M.C.C.La anterior concejala de Fiestas, María Antonia, ha hecho un buen trabajo. Hay gente que piensa que lo de las Fiestas es fácil pero en todas las concejalías hay que pelear mucho. Tienes un presupuesto, en este caso 200.000 euros, y sobre ese presupuesto tienes que trabajar. Hacer Navidades, Carnavales, La Encina y los eventos que tengas que hacer a mayores. Lo que estoy haciendo ahora es algo más, a petición de la gente.

Hace unos años se empezó a hacer la feria de abril, que luego la llamamos Feria de Primavera y he querido retomarla. Será los días 23, 24 y 25 de junio. Se va a hacer en la Rosaleda y en Fernando Miranda. En la parte alta no se puede hacer porque va a haber carruajes tirados por caballos y con las cuestas y el empedrado se asustan y no andan. Aún así los bares decorarán y seguro que hacemos alguna actividad pero no desfile.

El día 23 habrá una inauguración en Fernando Miranda. Vamos a intentar traer un arco de luces imitando la feria de Sevilla y haremos algo en honor a todos los emigrantes andaluces que tenemos aquí. También habrá una carpa con comida y animación que va a estar en el aparcamiento del Museo del Ferrocarril. El sábado queremos salir desde el bulevar de la Rosaleda hacia la carpa pero con un recorrido por los bares que colaboren. Tienen que colaborar, ya lo estoy lanzando. Me han dicho que habrá precios populares. Hay una empresa de organización de eventos que quiere colaborar. El patronato no va a pagar carpa ni nada y eso es algo bueno. Probablemente tengamos alguna novedad más. Y, el domingo me decían que querían hacer una misa rociera por la tarde. Yo encantadísima porque todo lo que se haga es bienvenido.

Esa semana es la semana anterior a la Noche Templaria. Vamos a tener dos fines de semana de fiesta seguidos en Ponferrada. Este va a ser el primer evento que vamos a hacer.

Además, queremos que cada mes haya al menos una actividad, dentro de lo que se pueda. Con esto no se van a olvidar los problemas que cada uno tiene en su casa, pero ayuda a evadirse. Me reuniré con los representantes de los comerciantes, junto con mis compañeros de Cultura y Comercio, María Antonia y Carlos, para ver qué podemos hacer. Tengo una idea para poder hacer una actividad al mes pero ellos tienen que decir si están de acuerdo y aquí sí que entraríamos toda la ciudad. Ahora sólo se dice que todo se va a la Rosaleda. ¿Qué podemos hacer? Muy fácil. Los sábados hay un mercadillo que se cierra a mediodía y mucha gente me dice que le gustaría ir pero no puede porque trabaja, ¿por qué no puede ser que esté el mercado por la tarde y hagamos algo en toda la ciudad y que la gente se mueva?

Si está abierto el comercio la gente puede ir a comprar por la tarde. Todo depende de cómo podamos asumirlo. Lo que ocurriría es que todo el mundo tendría abiertas sus tiendas y el que más y el que menos siempre vende pero, ¿si cerramos la tienda dónde vas? Donde está abierto. Tenemos que darle vida tanto al centro de la ciudad, como al centro comercial, como a la plaza de abastos, la parte alta, todos. Quiero involucrar a todos con Fiestas. Charangas por las calles, grupos de gaitas… Eso creo que funciona porque tiene que funcionar. Si no funciona no es porque desde el ayuntamiento no nos mojemos.

Luego llega La Encina. Tenía una idea de volver a retomar la feria multisector que se hacía hace unos años en las inmediaciones del Toralín y ¡vamos a preparar una feria a lo grande! Ya hace años se hizo y sí que me gustaría que fuera multisectorial pero se le daría de nombre Ciudad de Ponferrada. Ahí queremos que entre todo: desde nuestro productos porque es por La Encina, a maquinaria, vehículos, todo, que alguien se brinde. Vamos a mirar dónde la ubicamos porque si hablamos de poner un máximo de unos 100 stand es mucha superficie. También habrá una exposición de unos 100 camiones antiguos… No sé dónde lo vamos a hacer. El mercado que se pone en La Encina está ahí y no podemos quitarlo para poner otra cosa. Me gusta mantener lo que funciona y lo que no funciona empujarlo. Y en este caso esto funciona.

Por otro lado, hay que renovar las actividades que ya tenemos. Si hacemos una feria de la cerveza, decorarla. Si tienes un traje y vas maquillada y peinada vas lucida, pero imagínate que te pones un traje con unas zapatillas y vas con la pinza en el pelo… no es lo mismo. Pues esto igual. Decora las cosas en condiciones, hazlo personal…

Y por último en los meses de octubre, noviembre, diciembre… Vamos a intentar hacer cosas que están sin cerrar pero iremos transmitiendo.

P. Muchas actividades para un presupuesto de 200.000 euros… ¿En qué ha cambiado organizar Fiestas cuando empezó, que había más dinero, a la actualidad?

M.C.C. Cuando tienes dinero es muy fácil hacer fiestas. Fiestas y todo lo demás. Es difícil hacer unas fiestas con ese presupueso pero para eso tienes que tirar de la gente. Que a nosotros nos cueste lo menos posible y a los demás también. ¡Siempre mirando el bolsillo de todos! Es imaginación y rompernos la cabeza… Lo bonito es hacer sin tener pero ahora, ¡menos ya no! Tienes que hacer Navidades, Carnavales, La Encina y las cosas que vayas haciendo a mayores… ¡Imposible!

P. Si el dinero no fuese un impedimento, ¿qué le gustaría organizar?

M.C.C. Lo primero que te pide la gente son conciertos como cuando había dinero. Ahora no podemos. Si lo gastamos en conciertos no hacemos nada más. Hay que pelear y pelear y ver qué se puede traer. Eso y traer cosas para la juventud, otras cosas para la mediana edad… Conciertos para todas las edades y en vez de traer dos traer a lo mejor uno solo.

Luego más actos que nos cuestan dinero. En 2008, cuando fue el centenario, trajimos los 100 pendones y los conseguimos, pero eso es un dinero.

En vez de tener un día de carrozas a lo mejor hacer dos días, más tiradas de fuegos artificiales como se hacían antes y más conciertos durante todo el verano pero es imposible.

P. Y por concluir. Veinte años al frente de la pedanía de Fuentesnuevas son muchos años. ¿Qué balance hace?

M.C.C. Estoy encantada. Me emociono un poco. (Se enjuga las lágrimas) Creo que he dado y estoy dando todo lo que puedo y mucho más. Eso la gente lo entiende porque a la hora de presentarme la gente vota por mayoría por mí. Es muy grande que después de tantos años la gente siga confiando en mí.

Se han hecho obras muy grandes en Fuentesnuevas como son las piscinas, el centro médico con un médico todos los días y un enfermero, un centro cívico donde no falta nada con su sala de ordenadore, gimnasio, sala de lectura, manualidades, un despacho para la asistenta social… De pasar a no tener alcantarillado muchos barrios ni asfaltado ni iluminación ni nada lo tenemos y eso la gente lo ve. No podemos hacer esas obras tan faraónicas que se hacían antes porque tenemos un pabellón que le gustaría tener a otros barrios. Aun así nos gustaría que las calles que están sin asfaltar, que aún hay calles sin asfaltar y hay que decirlo, que se arreglasen pero creo que en este año y el que viene, si la cosa remonta, que parece que va remontando, y entre todos luchamos, los pueblos van a cambiar y la ciudad también.

Para mí lo importante son las personas. En estos 20 años sólo tengo palabras de agradecimiento y que tengan un poco de paciencia. Que con 2.000 euros que tengo al año no puedo hacer mucho pero lo hacemos, que luchamos y vamos a seguir luchando y a lo mejor cualquier día hay una buena noticia.