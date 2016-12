El 3 de octubre de este 2016 abría sus puertas en Ponferrada la primera escuela de danza contemporánea de la capital berciana, Creative Dance Studio, de la mano de su gerente Melani López, y lo hacía con la filosofía de enseñar a todos los niños, jóvenes y adultos que les guste bailar, independientemente de si tienen más o menos cualidades para ello. “Cuando yo empecé a bailar no había ninguna escuela en Ponferrada dedicada a la danza moderna o danzas urbanas, y encontré a una profesora, que se convirtió en mi mejor amiga, que me enseñó este mundo que tanto me enganchó. Para mí era necesario bailar porque me ayudaba a desconectar de todo y todos los problemas que pudiera tener, me ofrecía un lugar donde conocer gente y hacer amistades fuera del colegio o instituto, formar parte de un grupo y comprometerme a todo aquello que pudiéramos hacer y por eso creo que es necesario una escuela de danza. Hay muchos niños y jóvenes que demandan esta actividad y con ellos puedo seguir creciendo y disfrutando del baile”, reconoce López.

Encontrar un nombre que englobe todos esos sentimientos por la danza no fue nada fácil pero finalmente Creative Dance Studio ha sido el elegido. “Puede que no sea fácil pronunciarlo pero si te paras a pensar en la danza no dejas de crear, cada paso, cada coreografía es creada. La escuela tiene diferentes estilos de baile como son la danza moderna y danza urbana, danza contemporánea, bailes latinos y zumba, con horarios disponibles para todas las edades de entre los 6 años hasta los 6o, aproximadamente. También queremos ofrecer Workshops fuera del horario de clase, fin de semana, para seguir formándonos y aprender más estilos con diferentes profesores”, define su gerente.

El ‘street dance’ o danza urbana surgió en la década de los 70 en los neoyorquinos barrios de Brooklyn y el Bronx entre los jóvenes de comunidades latinas y afroamericanas y se convirtió en parte de un estilo de vida que ofrecía una alternativa a la violencia. A España llegó hace más de 30 años y cada vez son más los jóvenes que se atreven con él en el Bierzo. Los alumnos más numerosos de Creative Dance Studio son de esta modalidad y para sorpresa de su profesora únicamente hay un niño, todas las demás son mujeres, en su mayoría adolescentes aunque también hay un grupo de mujeres adultas en busca de diversión y evasión.

La acogida de los ponferradinos ha sido muy buena y la escuela ya cuenta con un centenar de alumnos. Melani se declara contenta con este número aunque espera ir engrosándolo poco a poco, “eso significará que el baile será una actividad importante en Ponferrada. Una persona que baila aprende a cuidar su cuerpo y su mente, a trabajar con los demás y ser buen compañero, a desarrollar su creatividad, a obtener responsabilidad, entrega, compromiso, seguridad en sí mismo y a esforzarse para obtener buenos resultados”.

Lo principal cuando una persona se apunta a clases de baile es aprender a bailar, pero también suele perseguir otras metas como conocer gente y pasárselo bien al tiempo que mejoran su técnica cada día. “Algunos de mis alumnos han llegado hasta la escuela porque quieren evadirse de tanto estudio o trabajo durante la semana, otras buscan descargar toda la energía para concentrarse y estudiar mejor y los bailarines mas veteranos quieren encontrarse con la gente con la que bailan cada día desde hace años, con los que han formado ‘una piña’ y en algunos casos, casi una familia y seguir creciendo como bailarines”, cuenta López.

Para ir aumentando el número de sus alumnos es importante darse a conocer y para ello Melani está sacando a la calle a sus bailarines. Aprovechando la época navideña y el potencial de sus chicos y chicas, las calles de Ponferrada se llenarán estos días de espectáculos musicales y de danza en los que los alumnos demostrarán su potencial. “El viernes pasado, 16 de diciembre, hicimos nuestro primer festival de Navidad en la discoteca Temple donde disfrutamos tanto alumnos como profesores del trabajo que llevamos realizando desde hace dos meses y la siguiente actuación será el 4 de marzo con nuestro grupo de competición “Creativity” en el Febrary Hip Hop de León. Es la primera competición de la temporada y pretendemos ir a todas las competiciones del norte que pueden ser unas 6 ó 7 aproximadamente… Nos pasamos 4 meses preparando la coreografía y trabajando muy duro para que salga perfecta en esas competiciones. Los chicos se esfuerzan cada semana y llegado el mes antes de presentarse ensayamos todos los días. Son un grupo muy trabajador que tiene vocación y pasión por el baile”.

El espíritu de trabajo de equipo de los tres profesores que imparten las clases de baile, la dedicación personalizada a cada uno, la preocupación hacia ellos no sólo como alumnos si no como personas y sobre todo la capacidad de inculcarles que luchando y trabajando duro se llega donde uno quiere es lo que marca la diferencia entre Creative Dance Studio y cualquier otra academia de danza.

Para más información o matrículas puedes acercarte a la escuela sita en calle General Vives 20, bajo, de Ponferrada o llamar al teléfono de contacto 645 315 490. Los horarios de las clases son: para danza moderna y/o danza urbana dependen de las edades (consultar), clase de Latino lunes de 20.00 a 21.00 horas y de 21.00 a 22.30 horas y los miércoles de 20.00 horas a 21.00 horas, Zumba lunes y miércoles de 19.00 horas a 20.00 horas y Contemporáneo el sábado de 12.00 horas a 13.30 horas, aunque pueden adaptarse un poco a las necesidades de cada uno. Ahora, ¡a bailar!