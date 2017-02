La concejala del Grupo Municipal Ciudadanos de Ponferrada Ruth Santín reclamó hoy a la Junta que “cumpla cuanto antes con sus obligaciones” y “construya de forma urgente la obligatoria y necesaria cubierta” para el patio del centro de educación infantil y primaria Jesús Maestro de Cuatrovientos, en el municipio de Ponferrada. Santín recordó que “hace cinco meses que en el centro escolar se hicieron mediciones para iniciar el proyecto, pero el curso escolar ha empezado sin cubierta ni ningún anuncio de ejecución de obra” y consideró “vergonzoso” que los alumnos sigan a día de hoy sin poder salir al recreo cuando llueve.

Al respecto, la edil de la formación naranja insistió en que en mayo de 2016 Ciudadanos presentó en el Ayuntamiento una iniciativa para solicitar la creación de esta cubierta “de forma urgente” con el fin de que estuviera lista para el presente curso escolar. La moción fue aprobada el 24 de junio en el pleno municipal y el pasado 24 de noviembre la formación naranja presentó un escrito para solicitar información sobre el estado del proyecto, sin obtener respuesta por parte del equipo de Gobierno, según explicó Santín.

En ese sentido, la concejala aseguró que la iniciativa fue recogida por la Junta, ya que se realizaron durante el mes de agosto varias mediciones del patio del centro escolar. “Sin embargo, a día de hoy no se ha avanzado nada en la construcción de la cubierta”, lamentó la concejala, que criticó que “esas mediciones no han servido de nada, ya que en el centro no han sabido nada más del proyecto de construcción”.

El colegio Jesús Maestro, situado en el barrio de Cuatrovientos de Ponferrada, cuenta con unos 250 alumnos y es un edificio de los años 70, por lo que sus instalaciones “son muy antiguas y en muchos aspectos no han sido adaptadas a las nuevas normativas determinadas para ofrecer una educación de calidad”, defendió Santín, que definió la educación física y el deporte como “dimensiones esenciales de la educación”, para las cuales es necesario “instalar el equipo y los materiales apropiados para facilitar una participación en los programas escolares y extraescolares de educación física y deporte”.

“La Junta, como órgano competente en esta materia, debe planificar el establecimiento y la utilización óptima de las instalaciones, el equipo y los materiales de los que carece el colegio Jesús Maestro por la falta de patio cubierto”, sentenció Santín, que recordó que la falta de este equipamiento obliga a los niños a pasar los recreos en las aulas o turnarse para el uso del gimnasio del centro escolar, cuyo tamaño apenas supera los 60 metros cuadrados.