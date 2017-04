La, subrayó este jueves la apuesta de Castilla y León por loscomo. Hay que saber aprovecharlos, dijo, antes de recordar la Estrategia autonómica recién diseñada sobre la materia y remarcar que la Comunidadde la Comunidad.

Del Olmo hizo estas manifestaciones en León, donde participó en una comida de la XV Reunión Anual del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España con directores generales de Industria, Energía y Minas de varias comunidades. Aludió al wolframio, la magnesita, el uranio y los proyectos de explotación de hierro y oro en León como muestra de “un rico subsuelo que tenemos que aprovechar para generar empleo”. Castilla y León, dijo, tiene 483 explotaciones mineras que generan más de 360 millones anuales, con sectores como la pizarra que sólo en la provincia leonesa genera más de un millar de empleos.

Respecto al carbón, Del Olmo celebró el cambio de actitud detectado en el Gobierno de España, que “por lo menos ya se reconoce el carbón como fuente de energía y ahora mismo se está siendo más sensible con el carbón”. No obstante, advirtió, no hay que dejar de reivindicar que haya más fondos para la reactivación de las cuencas mineras y que las centrales térmicas tengan viabilidad.

Ese asunto, con las inversiones que las térmicas necesitan para seguir quemando carbón es uno de los que la Junta prevé abordar en la reunión que se ha solicitado al ministro de Industria, Álvaro Nadal, y que se espera mantener próximamente.