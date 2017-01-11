1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADOS J.16

SD PONFERRADINA B – SANTA ANA

DOMINGO 15 ENERO A LAS 12.30 EN VICENTE DEL BOSQUE

 

LIGA NACIONAL JUVENIL J.15

BURGOS UD – SD PONFERRADINA

SÁBADO 14 ENERO A LAS 16.00 EN J.M. SEDANO (BURGOS)

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL J.12

SD PONFERRADINA B – CF PEÑA B

SÁBADO 14 ENERO  A LAS 16.00 EN V. DEL BOSQUE

 

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE J.15

SD PONFERRADINA – CD SAN JUANILLO

SÁBADO 14 ENERO A LAS 13.00 EN V. DEL BOSQUE

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE J.12

CD LA BAÑEZA – SD PONFERRADINA B

DOMINGO 15 ENERO A LAS 12.45 EN LA MONTERA (LA BAÑEZA)

 

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL J.15

NO HAY PARTIDO POR RETIRADA DEL CD PALENCIA

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL J.12

CD LA BAÑEZA – SD PONFERRADINA B

DOMINGO 15 ENERO A LAS 11.00 EN LA MONTERA (LA BAÑEZA)

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.12

SD PONFERRADINA – CD EJIDO

SÁBADO 14 ENERO A LAS 11.45 EN V. DEL BOSQUE

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.12

VEGUELLINA CF – SD PONFERRADINA C

DOMINGO 15 ENERO A LAS 12.00 EN  VEGUELLINA

 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.12

CD LACIANA B – SD PONFERRADINA B

DOMINGO 15 ENERO A LAS 12.00 EN MUNICIPAL (VILLABLINO)

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.14

SD PONFERRADINA – C. ÓPTICO BERCIANO

SÁBADO 14 ENERO A LAS 10.30 EN V. DEL BOSQUE

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.14

COLUMBRIANOS – SD PONFERRADINA C

SÁBADO 14 ENERO A LAS 16.00 EN LAS ERAS (COLUMBRIANOS)

 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.12

AT. TEMPLARIO B – SD PONFERRADINA B

SÁBADO 14 ENERO A LAS 10.30 EN R. MARTÍNEZ 2º IZQ

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN J.14

CD SANTA MARTA – SD PONFERRADINA 

SÁBADO 14 ENERO A LAS 12.00 EN R. MARTÍNEZ 3º DCHA

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN J.14

SD PONFERRADINA B -COLUMBRIANOS

DOMINGO 15 ENERO A LAS 10.30 EN V. DEL BOSQUE

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