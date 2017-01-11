1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADOS J.16
SD PONFERRADINA B – SANTA ANA
DOMINGO 15 ENERO A LAS 12.30 EN VICENTE DEL BOSQUE
LIGA NACIONAL JUVENIL J.15
BURGOS UD – SD PONFERRADINA
SÁBADO 14 ENERO A LAS 16.00 EN J.M. SEDANO (BURGOS)
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL J.12
SD PONFERRADINA B – CF PEÑA B
SÁBADO 14 ENERO A LAS 16.00 EN V. DEL BOSQUE
1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE J.15
SD PONFERRADINA – CD SAN JUANILLO
SÁBADO 14 ENERO A LAS 13.00 EN V. DEL BOSQUE
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE J.12
CD LA BAÑEZA – SD PONFERRADINA B
DOMINGO 15 ENERO A LAS 12.45 EN LA MONTERA (LA BAÑEZA)
1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL J.15
NO HAY PARTIDO POR RETIRADA DEL CD PALENCIA
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL J.12
CD LA BAÑEZA – SD PONFERRADINA B
DOMINGO 15 ENERO A LAS 11.00 EN LA MONTERA (LA BAÑEZA)
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.12
SD PONFERRADINA – CD EJIDO
SÁBADO 14 ENERO A LAS 11.45 EN V. DEL BOSQUE
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.12
VEGUELLINA CF – SD PONFERRADINA C
DOMINGO 15 ENERO A LAS 12.00 EN VEGUELLINA
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.12
CD LACIANA B – SD PONFERRADINA B
DOMINGO 15 ENERO A LAS 12.00 EN MUNICIPAL (VILLABLINO)
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.14
SD PONFERRADINA – C. ÓPTICO BERCIANO
SÁBADO 14 ENERO A LAS 10.30 EN V. DEL BOSQUE
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.14
COLUMBRIANOS – SD PONFERRADINA C
SÁBADO 14 ENERO A LAS 16.00 EN LAS ERAS (COLUMBRIANOS)
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.12
AT. TEMPLARIO B – SD PONFERRADINA B
SÁBADO 14 ENERO A LAS 10.30 EN R. MARTÍNEZ 2º IZQ
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN J.14
CD SANTA MARTA – SD PONFERRADINA
SÁBADO 14 ENERO A LAS 12.00 EN R. MARTÍNEZ 3º DCHA
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN J.14
SD PONFERRADINA B -COLUMBRIANOS
DOMINGO 15 ENERO A LAS 10.30 EN V. DEL BOSQUE