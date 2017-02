Nueva y apretada jornada de fútbol de los equipos del fútbol base de la SD Ponferradina, y que van desde la Primera División Provincial de Aficionados, hasta la Primera División Provincial Pre benjamín. Quizá el más importante será el que disputen el sábado a las 16:00 horas en el Vicente del Bosque, dado que medirán sus fuerzas el primer clasificado de la Primera División Provincial de Aficionados, la Ponferradina B, y la Virgen del Camino B, cuarto de la tabla.

Por otra parte el equipo de la Liga Nacional Juvenil de Manolo Pérez, no debe tener problemas para deshacerse del último clasificado, el CD Munibar, partido que se jugará también en el Vicente del Bosque el domingo a las 12:30 horas. Citamos estos dos encuentros al tratarse de los equipos que está por debajo del primer equipo blanquiazul, pero eso no quiere decir queel resto no son importantes

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADOS J.20

SD PONFERRADINA B – LA VIRGEN DEL CAMINO B

SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 16.00 EN V. DEL BOSQUE

LIGA NACIONAL JUVENIL J.19

SD PONFERRADINA – MUNIBAR PIZARRALES

DOMINGO 12 FEBRERO A LAS 12.30 EN V. DEL BOSQUE

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL J.16

LEÓN CF – SD PONFERRADINA B

SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 11.00 EN EL CHF (LEÓN)

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE J.19

SEGOVIANA – SD PONFERRADINA

SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 12.30 EN NUEVA SEGOVIA

1 DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE J.16

BEMBIBRE – SD PONFERRADINA B

SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 12.00 EN EL BARCO (BEMBIBRE)

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL J.19

SEGOVIANA – SD PONFERRADINA

SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 12.30 EN M. CHOCOLATE (SEGOVIA)

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL J.16

TEMPLARIO – SD PONFERRADINA B

SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 16.00 EN R. MARTÍNEZ 2

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.16

SD PONFERRADINA – LEÓN CF

SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 12.00 EN V. DEL BOSQUE

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.16

LA VIRGEN DEL CAMINO – SD PONFERRADINA C

SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 12.00 EN LA VIRGEN DEL CAMINO

2″ DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.16

FLORES DEL SIL – SD PONFERRADINA B

SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 10.30 EN FLORES DEL SIL

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.18

SD PONFERRADINA – AT. BIERZO

DOMINGO 12 FEBRERO A LAS 11.00 EN V. DEL BOSQUE

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.18

SD PONFERRADINA C – C. ÓPTICO BERCIANO

SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 11.00 EN V. DEL BOSQUE

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.16

CD NARAYA – SD PONFERRADINA B

SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 10.00 EN CAMPONARAYA

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN J.18

BIERZO – SD PONFERRADINA

DOMINGO 12 FEBRERO A LAS 12.00 EN R. MARTÍNEZ 3º IZQ

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN J.18

CD SAN IGNACIO – SD PONFERRADINA B

DOMINGO 12 A LAS 10.30 EN R. MARTÍNEZ 3