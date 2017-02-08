Por otra parte el equipo de la Liga Nacional Juvenil de Manolo Pérez, no debe tener problemas para deshacerse del último clasificado, el CD Munibar, partido que se jugará también en el Vicente del Bosque el domingo a las 12:30 horas. Citamos estos dos encuentros al tratarse de los equipos que está por debajo del primer equipo blanquiazul, pero eso no quiere decir queel resto no son importantes
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADOS J.20
SD PONFERRADINA B – LA VIRGEN DEL CAMINO B
SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 16.00 EN V. DEL BOSQUE
LIGA NACIONAL JUVENIL J.19
SD PONFERRADINA – MUNIBAR PIZARRALES
DOMINGO 12 FEBRERO A LAS 12.30 EN V. DEL BOSQUE
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL J.16
LEÓN CF – SD PONFERRADINA B
SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 11.00 EN EL CHF (LEÓN)
1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE J.19
- SEGOVIANA – SD PONFERRADINA
SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 12.30 EN NUEVA SEGOVIA
1 DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE J.16
- BEMBIBRE – SD PONFERRADINA B
SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 12.00 EN EL BARCO (BEMBIBRE)
1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL J.19
- SEGOVIANA – SD PONFERRADINA
SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 12.30 EN M. CHOCOLATE (SEGOVIA)
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL J.16
- TEMPLARIO – SD PONFERRADINA B
SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 16.00 EN R. MARTÍNEZ 2
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.16
SD PONFERRADINA – LEÓN CF
SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 12.00 EN V. DEL BOSQUE
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.16
LA VIRGEN DEL CAMINO – SD PONFERRADINA C
SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 12.00 EN LA VIRGEN DEL CAMINO
2″ DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.16
FLORES DEL SIL – SD PONFERRADINA B
SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 10.30 EN FLORES DEL SIL
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.18
SD PONFERRADINA – AT. BIERZO
DOMINGO 12 FEBRERO A LAS 11.00 EN V. DEL BOSQUE
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.18
SD PONFERRADINA C – C. ÓPTICO BERCIANO
SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 11.00 EN V. DEL BOSQUE
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.16
CD NARAYA – SD PONFERRADINA B
SÁBADO 11 FEBRERO A LAS 10.00 EN CAMPONARAYA
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN J.18
- BIERZO – SD PONFERRADINA
DOMINGO 12 FEBRERO A LAS 12.00 EN R. MARTÍNEZ 3º IZQ
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN J.18
CD SAN IGNACIO – SD PONFERRADINA B
DOMINGO 12 A LAS 10.30 EN R. MARTÍNEZ 3