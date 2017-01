La prórroga, “laxa”, “flexible” y “beneficiosa” para los ciudadanos, incluye “medidas cautelares”, según explicó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, para evitar desviaciones del déficit. El Ejecutivo mantiene las partidas iniciales de las cuentas de 2016, es decir, las que no se hayan modificado, lo que permite garantizar el funcionamiento y la calidad de los servicios públicos, así como las inversiones iniciadas y las transferencias corrientes y de capital.

En ese sentido, el Gobierno mantiene el montante de los gastos de personal, si bien no habrá este año incrementos salariales y Oferta Pública de Empleo (OPE), que se aprobará una vez que la Comunidad cuente con los presupuestos de 2017. También el capítulo de gasto corriente se prorroga “entero” , como el referido a los intereses de la deuda, una “prioridad” que recoge la Ley de Estabilidad de Castilla y León.

Asimismo, se han introducido “limitaciones” en los capítulos referidos a las transferencias corrientes y de capital, que se mantendrán con un límite del 80 por ciento. Además, se podrán convocar la mayoría de las subvenciones, puesto que están incluidos en los planes estratégicos de cada departamento. Además, se prorrogan solo las inversiones que se hayan iniciado, por lo que no se abordarán nuevas actuaciones.

La consejera comparecerá ante las Cortes para explicar esta prórroga en sede parlamentaria, al igual que en 2012, cuando también se aplicaron en el nuevo años las cuentas del anterior. También, Economía y Hacienda podrá autorizar gastos de forma excepcional e incluso pagos que rebasen el 80 por ciento fijado si fuera necesario. No obstante, la Junta no ha tomado ningún acuerdo para decretar la no disponibilidad de algunos fondos.