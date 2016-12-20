Los resultados de la última jornada, incluido el de la Ponferradina B de la Primera Provincial, son estos:
PRIMERA DIVISIÓN PROVINCIAL
VEGUELLINA CF 0 SD PONFERRADINA B 1
LIGA NACIONAL JUVENIL J.14
SD PONFERRADINA 4 ARANDINA CF 0
1 DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL J.11
TEMPLARIO 2 SD PONFERRADINA B 5
1 DIVISIÓN REGIONAL CADETE J.14
BURGOS PROMESAS 2000 O SD PONFERRADINA 1
1 DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE J.11
SD PONFERRADINA B 0 CD EJIDO 1
1 DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL J.14
CDF HELMÁNTICO 0 SD PONFERRADINA 2
1 DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL J.11
SD PONFERRADINA B 1 CD EJIDO 0