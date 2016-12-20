Ayer hemos dado a conocer el éxito de la SD Ponferradina B de la Primera División Provincial de León, que sigue comandando la clasificación, pero tampoco se quedan atrás los otros equipos de las diversas categorías donde están compitiendo. De esta cantera de jugadores pueden salir alguno de los que quizá algún día puedan vestir los colores del primer conjunto blanquiazul, como lo han hecho anteriormente, Eulate, Peña, Borja Valle e Ivi Vales, así como actualmente el jugador de Fabero, Adán Gurdiel.

Los resultados de la última jornada, incluido el de la Ponferradina B de la Primera Provincial, son estos:

PRIMERA DIVISIÓN PROVINCIAL

VEGUELLINA CF 0 SD PONFERRADINA B 1

LIGA NACIONAL JUVENIL J.14

SD PONFERRADINA 4 ARANDINA CF 0

1 DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL J.11

TEMPLARIO 2 SD PONFERRADINA B 5

1 DIVISIÓN REGIONAL CADETE J.14

BURGOS PROMESAS 2000 O SD PONFERRADINA 1

1 DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE J.11

SD PONFERRADINA B 0 CD EJIDO 1

1 DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL J.14

CDF HELMÁNTICO 0 SD PONFERRADINA 2

1 DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL J.11

SD PONFERRADINA B 1 CD EJIDO 0

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