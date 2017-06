La familia del español desaparecido en los atentados del pasado sábado en Londres confirmó este miércoles el peor de los finales. “Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes. Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Parece que hasta el viernes como pronto no podemos estar con su cuerpo. Querríamos que el Gobierno Británico nos permita estar con él… Gracias al personal administrativo y político español por su ayuda en hacer esto posible”, publicó su hermana en redes sociales.

Ignacio Echeverría, el joven español que se enfrentó a uno de los terroristas con su monopatín, era uno de los siete fallecidos que se barajaban desde la misma madrugada del sábado al domingo y al que este miércoles se ha sumado también el nombre de un francés hallado muerto en las aguas del río Támesis, Xavier Thomas. En total, el trágico atentado se ha saldado con la vida de 8 civiles inocentes.