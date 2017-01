El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, afirmó este martes que en la próxima Conferencia de Presidentes estará como jefe del Ejecutivo de la Comunidad porque en esta cumbre no se ha despedido de nadie. “No le quepa la menor duda, vendré como presidente”, aseguró.

En su comparecencia para valorar la Conferencia de Presidentes, que finalizó a las 18.00 horas, Herrera fue preguntado si en la siguiente cumbre, dado que se ha acordado su celebración anual, estará en la reunión. “No le quepa la menor duda, vendré como presidente, no me he despedido de nadie”, sentenció.

Para el presidente de la Junta, que ha participado en todas las Conferencias de Presidentes desde 2004, esta sexta edición ha sido la “mejor” de las celebradas por el “buen ambiente de colaboración” y porque se han centrado en las personas y en las “cosas del comer”.