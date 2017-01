El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, no descarta presentarse a la reelección como presidente del Partido Popular de Castilla y León en el congreso regional que el partido celebrará el próximo mes de abril. “En este momento no hay nada absolutamente descartado”, afirmó Herrera en una entrevista concedida está mañana al programa de Onda Cero ‘Más que uno’, en la que sí que dejó claro que no será candidato a la Presidencia de la Junta en 2019.

Además, Herrera se mostró este lunes convencido de que la Conferencia de Presidentes de mañana se cerrará con importantes acuerdos después de la voluntad que los distintos ejecutivos autonómicos están demostrando en los encuentros preparativos, a la vez que lamentó la ausencia anunciada por la Generalitat Catalana.

El presidente de la Junta también se pronunció a favor de abrir en este foro el debate sobre la reforma de la Constitución para dar al Senado un protagonismo territorial y que así “tenga algún sentido”. No obstante, el presidente de la Junta defendió la validez del actual modelo autonómico y planteó “profundizar” sobre la base de este “autonomismo útil y cooperativo”.

A su vez, Herrera defendió la necesidad de convocar anualmente la Conferencia de Presidentes, ya que, independientemente de las diferencias ideológicas de cada gobierno, las autonomías tienen problemas similares y muchas de las soluciones pasan por la colaboración. En este sentido recordó que hasta 2004, cuando el presidente Rodríguez Zapatero institucionalizó “felizmente” este foro autonómico, el único lugar donde los presidentes autonómicos podían intercambiar opiniones de forma conjunta era el Comité de las Regiones de Bruselas.

El presidente de la Junta espera que en la Conferencia de Presidentes de mañana se logre el acuerdo de evaluar y reformar el actual sistema de financiación autonómico para incorporar el gasto de la Dependencia, valorar adecuadamente la deriva del gasto sanitario, “el principal problema financiero que tenemos las comunidades” y revisar la financiación local. Además, Herrera reclamó un pacto estatal por la educación en el que estén presentes las autonomías, y resaltó que también se debe abordar la despoblación, “·un problema estructural y coyuntural al mismo tiempo” y muy grave en Castilla y León, “donde la recuperación económica aún no nos permite tener saldos migratorios positivos. Siguen siendo más las persona que salen a buscar oportunidades que las que entrar”, aseveró.

Por otra parte, y sobre el desencuentro entre Rajoy y el expresidente Aznar, Herrera restó importancia a la polémica y aseguró que no es asunto que el preocupe al actual presidente del Gobierno, y aunque alabó la trayectoria de Aznar como responsable de la refundación de PP, recalcó que el presente y el futuro del Partido Popular pasa por Rajoy.

Además, al ser preguntado sobre sus declaraciones tras las elecciones autonómicas de 2015 en las que recomendó a Rajoy “mirarse al espejo”, Herrera reconoció que, aunque en otros partidos no han hecho bien, en las últimas dos elecciones generales se ha demostrado que Rajoy ha sido quien mejor ha interpretado el deseo de lo españoles.

Cospedal

Ante el congreso nacional del PP que se celebrará en febrero, Herrera reconoció que es necesario abrir un debate sobre el futuro de los populismos y consideró que la continuidad de María Dolores de Cospedal como secretaria general de los populares debe ser una decisión del propio Rajoy. En este sentido realizó un paralelismo con el actual secretario del PP en Castilla y León, que compagina este cargo con la Alcaldía de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y resaltó el buen trabajo de ambos al frente de sus responsabilidades.

Por último, preguntado por la limitación de mandatos que algunos dirigentes populares quieren establecer, el presidente de la Junta argumentó que en el congreso del PP no hay ninguna moción en este sentido y recordó que en Castilla y León ya está establecida la limitación por ley en cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad suscrito con Ciudadanos. En este sentido, se mostró convencido de que Rajoy cumplirá el acuerdo firmado con Ciudadanos.