Esta semana se conocía la noticia de que un varón de 74 años, T. H. G., había fallecido en un hostal ponferradino aparentemente sin portar su DNI. A las pocas horas, la familia del fallecido desmentía que el hombre no tuviese DNI si no que lo tenía caducado. “Es falso que este señor nunca sacó el DNI pues había trabajado en Francia y Suiza durante varios años, una vez que regresó a España no lo renovó”, aclaran.

El hombre, natural de Fuente de San Esteban, Salamanca, falleció a causa de un infarto en la pensión donde vivía desde hacía más de 30 años. “Tomas Herrero, Tomasín, por la amistad y tras la confianza adquirida con los propietarios del Hostal La Madrileña, pasó a ser un miembro más de la familia, ocupando dependencias familiares. En ningún momento vivió de la caridad”, subrayan fuentes familiares.

Los restos mortales del salmantino han sido incinerados y trasladados a su pueblo natal.