Todos estos partidos corresponden a las competiciones provinciales y autonómicas, si bien también habrá las competiciones que organiza la Sub Delegación de Fútbol del Bierzo que dirige Paco Reguera, competiciones estas que se celebran tanto en Ponferrada como en otras localidades de la comarca berciana.
Los días y horarios de las competiciones autonómicas y provinciales, son estos:
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADOS J.21
CD FABERO – SD PONFERRADINA B
DOMINGO 19 FEBRERO A LAS 16.30 EN FABERO
LIGA NACIONAL JUVENIL J.20
SD PONFERRADINA – QUINTANAR PALACIO
SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 13.00 EN V. DEL BOSQUE
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL J.17
SD PONFERRADINA B – CD LACIANA
DOMINGO 19 FEBRERO A LAS 13.00 EN V. DEL BOSQUE
1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE J.20
PUENTE CASTRO – SD PONFERRADINA
SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 11.30 EN PUENTE CASTRO (LEÓN)
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE J.17
SD PONFERRADINA B – PUENTE CASTRO B
DOMINGO 19 FEBRERO A LAS 11.00 EN V. DEL BOSQUE
1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL J.17
PUENTE CASTRO – SD PONFERRADINA
SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 13.45 EN PUENTE CASTRO (LEÓN)
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL INFANTIL J.17
SD PONFERRADINA B – PUENTE CASTRO
SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 17.15 EN V. DEL BOSQUE
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.17
CD LEONESA – SD PONFERRADINA
SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 11.30 ÁREA DE PUENTE CASTRO (LEÓN)
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.17
SD PONFERRADINA C – PUENTE CASTRO
SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 16.00 EN V. DEL BOSQUE
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.17
SD PONFERRADINA B – SAN IGNACIO
SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 11.00 EN V. DEL BOSQUE
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.19
FABERO – SD PONFERRADINA
DOMINGO 19 FEBRERO A LAS 12.00 EN FABERO
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.19
CD LACIANA – SD PONFERRADINA C
DOMINGO 19 FEBRERO A LAS 11.45 EN VILLABLINO
2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.17
SD PONFERRADINA B – LA MORENICA B
DOMINGO 19 FEBRERO A LAS 10.00 EN V. DEL BOSQUE
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN J.19
SD PONFERRADINA – C. ÓPTICO BERCIANO
DOMINGO 10 FEBRERO A LAS 10.00 EN V. DEL BOSQUE
1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN J.19
SD PONFERRADINA B – LA MORENICA
SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 11.00 EN V. DEL BOSQUE