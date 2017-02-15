Nueva y apretada jornada de partidos los que van a tener los equipos del fútbol base de la SD Ponferradina a lo largo del próximo fin de semana, y que van desde la categoría de la Primera Provincial de Aficionados, donde se disputará en el Municipal de Fabero el derbi comarcal entre el titular de esta localidad berciana y la SD Ponferradina B, hasta la Primera División Provincial Pre benjamín que medirá a la Ponferradina B y a la Morenica.

Todos estos partidos corresponden a las competiciones provinciales y autonómicas, si bien también habrá las competiciones que organiza la Sub Delegación de Fútbol del Bierzo que dirige Paco Reguera, competiciones estas que se celebran tanto en Ponferrada como en otras localidades de la comarca berciana.

 Los días y horarios de las competiciones autonómicas y provinciales, son estos:

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADOS J.21

CD FABERO – SD PONFERRADINA B

DOMINGO 19 FEBRERO A LAS 16.30 EN FABERO

 

LIGA NACIONAL JUVENIL J.20

SD PONFERRADINA – QUINTANAR PALACIO

SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 13.00 EN V. DEL BOSQUE

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL JUVENIL J.17

SD PONFERRADINA B – CD LACIANA

DOMINGO 19 FEBRERO A LAS 13.00 EN V. DEL BOSQUE

 

1ª DIVISIÓN REGIONAL CADETE J.20

PUENTE CASTRO – SD PONFERRADINA

SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 11.30 EN PUENTE CASTRO (LEÓN)

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL CADETE J.17

SD PONFERRADINA B – PUENTE CASTRO B

DOMINGO 19 FEBRERO A LAS 11.00 EN V. DEL BOSQUE

 

1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTIL J.17

PUENTE CASTRO  – SD PONFERRADINA

SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 13.45 EN PUENTE CASTRO (LEÓN)

1ª DIVISIÓN  PROVINCIAL INFANTIL J.17

SD PONFERRADINA B – PUENTE CASTRO

SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 17.15 EN V. DEL BOSQUE

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.17

CD LEONESA – SD PONFERRADINA

SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 11.30 ÁREA DE  PUENTE CASTRO (LEÓN)

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.17

SD PONFERRADINA C – PUENTE CASTRO

SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 16.00 EN V. DEL BOSQUE

 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL ALEVÍN J.17

SD PONFERRADINA B – SAN IGNACIO

SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 11.00 EN V. DEL BOSQUE

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.19

FABERO – SD PONFERRADINA

DOMINGO 19 FEBRERO A LAS 12.00 EN FABERO

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.19

CD LACIANA  – SD PONFERRADINA C

DOMINGO 19 FEBRERO A LAS 11.45 EN VILLABLINO

 

2ª DIVISIÓN PROVINCIAL BENJAMÍN J.17

SD PONFERRADINA B – LA MORENICA B

DOMINGO 19 FEBRERO A LAS 10.00 EN V. DEL BOSQUE

 

1ª DIVISIÓN  PROVINCIAL PREBENJAMÍN J.19

SD PONFERRADINA – C. ÓPTICO BERCIANO

DOMINGO 10 FEBRERO A LAS 10.00 EN V. DEL BOSQUE

 

1ª DIVISIÓN PROVINCIAL PREBENJAMÍN J.19

SD PONFERRADINA B – LA MORENICA

SÁBADO 18 FEBRERO A LAS 11.00 EN V. DEL BOSQUE

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