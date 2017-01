La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en el Bierzo (AECC), Concepción Blanco, se mostró satisfecha este martes por las ayudas al transporte y las pernoctaciones de los pacientes de radioterapia que tengan que recibir tratamiento fuera de su provincia que anunció esta semana la Junta de Castilla y León. A pesar de la buena noticia, la asociación comarcal no se conforma y seguirá firme en una de sus reivindicaciones más antiguas, conseguir que se instale radioterapia en el Hospital El Bierzo y que los pacientes bercianos no tengan que trasladarse a centros hospitalarios de León, Salamanca o Valladolid a recibir tratamiento.

“Esta medida era necesaria porque el traslado no es agradable para los pacientes. Vas a ponerte un tratamiento y lo que quieres es ponerte el tratamiento e irte a tu casa. Vas en una ambulancia, sales del tratamiento y tienes que volver a coger a la ambulancia… Son horas de viaje y ahora podrán pasar la noche en esa ciudad si es necesario pero con esta medida no nos conformamos. ¡Yo por lo menos nunca me voy a conformar! Sabemos que es difícil y va a costar mucho instalar radioterapia aquí pero las cosas si no se olvidan y se sigue luchando, con el tiempo, se consiguen. Esto será largo pero espero que algún día llegue a Ponferrada”.

Hasta el momento los pacientes de radioterapia no contaban con ninguna ayuda, ni los que reciben el tratamiento en su ciudad ni tampoco los que necesitan desplazarse a otro centro sanitario que no es el suyo, por lo que Blanco recibe la noticia “con mucha alegría y satisfacción”. En 2015, unas 340 personas necesitaron recibir tratamiento de radioterapia en el Bierzo fuera de la comarca, a falta de los datos oficiales del pasado año 2016. “La Asociación Contra el Cáncer tiene unos pisos que son de la asociación y se ponían a disposición de los familiares de pacientes que se quedaban ingresados en un hospital en Salamanca o Valladolid. Ahora parece ser que estas ayudas de la Junta también están dirigidas a los acompañantes de los pacientes que lo necesiten”.