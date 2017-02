Este martes el boletín oficial de Castilla y León publicaba la aprobación de modificación de apertura del comercio en días festivos, que daba luz verde a que los comercios ponferradinos abran sus puertas el viernes 8 de septiembre, día de La Encina. La patrona del Bierzo podría convertirse en día laborable para muchos vecinos de Ponferrada a raíz de una petición de sindicatos y comerciantes.

La noticia no ha sentado bien en las redes sociales y es que como aseguró este miércoles la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Merayo, “nunca llueve a gusto de todos”. No obstante, asegura que van a valorar esa apertura de comercios porque “a mí no me gusta mucho cambiar las tradiciones. La fiesta de Ponferrada siempre fueron los días 8 y 9”, subrayó.