La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de León y el Ayuntamiento de Ponferrada han entregado este viernes sendos premios a los ganadores del Concurso de Escaparates Navideños Ciudad de Ponferrada. Si bien la Cámara optó por premiar la continuidad de un negocio de los de toda la vida como la Droguería Prieto, el Consistorio optó por otorgar su galardón a los nuevos gerentes de la Farmacia Layal.

El objetivo del concurso volvía a ser otro año más el embellecimiento de la capital berciana durante estas fechas tan señaladas y parece que los comerciantes lo han acogido con entusiasmo, ya que ha aumentado la participación con respecto a la edición del año pasado. “En total se presentaron 36 propuestas este año, 5 más que el año pasado y eso nos satisface porque quiere decir que cada vez más gente está interesada en adornar sus establecimientos”, manifestó el concejal de Comercio, Carlos Fernández.

La elección del escaparate de Droguería Prieto se hizo siguiendo la originalidad de la decoración, tal y como explicó el presidente de la Fele-Bierzo, Javier Morán. “Ha utilizado según las bases los productos propios del establecimiento teniendo en cuenta que es un comercio de los tradicionales. Indicar que este año se han presentado casi un 60% de nuevos participantes al concurso, no nuevos comercios si no comercios que ya existían pero todavía no se habían presentado, un 20% más que el año pasado y estamos orgullosos de que los comerciantes participen en estos eventos y embellezcan la ciudad para fomentar el consumo”.

El escaparate está formado por un original árbol de navidad hecho de cajas de raticida y una chimenea por la que intenta subir Papá Noel con botas de ir a la huerta. Regaderas, fertilizantes para el campo y pequeños ratoncitos ataviados con gorros rojos y blancos completan la postal.

El galardonado por parte del Ayuntamiento fue el escaparate de la Farmacia Layal. En él se puede ver a un Papá Noel agotado por las cartas de los niños durmiendo sobre su escritorio junto a un árbol de navidad cubierto de bolas rojas y doradas. La gerente del establecimiento, Alicia Bote, explica cómo se le ocurrió el original diseño, “es el primer escaparate de Navidad que hacemos porque adquirimos la farmacia en enero de este año y quisimos hacer un escaparate distinto. Entre mi marido y yo nos surgió la idea. En principio pensamos en hacer algo más original pero no se pudo hacer y al final terminó como se puede ver. Entre las chicas de la farmacia y la familia lo hicimos”.

Además, aprovechó para animar a todos los bercianos a pasear por el centro de la ciudad, “está muy bonito. Tiene un ambiente navideño especial con música y luces, los escaparates están preciosos y está muy vivo. Aunque sea sólo para pasear que la gente se anime y que venga al centro”, concluyó.

Sendos premios estaban dotados con 350 euros y un diploma conmemorativo.

A la entrega de premios acudió también el jefe de zona de España Duero, José María García Fernández, que participa en los eventos del comercio de la provincia. “Mi presencia viene a representar el firme apoyo de España Duero tanto al comercio como a las empresas del Bierzo que recientemente se ha manifestado con la firma de un convenio con la Cámara de Comercio que entre otros objetivos nos ha permitido colaborar en este evento y facilitar la financiación a aquellos que estén adscritos al mismo. De forma clara para este 2017 es situarnos como una entidad de referencia en el Bierzo tanto para las empresas como para el comercio tradicional”.