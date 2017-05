La CorreOsa cumple su segunda edición aspirando a convertirse en la segunda ‘Alto Sil’ del municipio de Páramo del Sil. “Cuando la organizamos, la idea era poner en marcha una prueba de montaña de bici en Anllares. No podíamos dejar escapar esta oportunidad de que la gente descubra las maravillas que hay ahí encerradas. Son 45 kilómetros de ruta de montaña y 1.344 metros de desnivel positivo. Una marcha bastante dura con una dificultad técnica media. Y este año hemos metido una pequeña variante en el recorrido para coger Argayo y Sorbeda. No he visto nada igual en otras carreras en las que he participado. Es espectacular la senda con parajes casi inexplotados y en los que el oso vaga a sus anchas”, presenta Héctor uno de los organizadores.

La idea primigenia pasaba porque los participantes conociesen mejor la zona de Anllares. “El año pasado tuvimos unos 150 participantes, de los que entre un 20 y un 25% eran personas de fuera de la comarca. Por los comentarios fue un éxito que esperamos igualar este año. La inscripción ya va por encima de esa cantidad y esperamos año a año ir mejorando”, aseguró otro de los organizadores Borja Martínez.

Por su parte, el alcalde de Páramo del Sil, Ángel Calvo, confía en que la prueba se convierta en la segunda ‘Alto Sil’. “Páramo del Sil tiene un río que lo vertebra. De un lado están Argayo, Sorbeda, Anllares y Anllarinos, y en el otro margen Villamartín, Santa Cruz, Páramo y Salentinos. A nivel deportivo Alto Sil cubra una margen de ese Sil. Una prueba de élite en la que cada vez hay más calidad y queremos convertir la Correosa en algo parecido. Poco a poco la carrera marcará las expectativas pero si las cosas se hacen bien puedes hacer una gran prueba”, concluyó.