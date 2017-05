La sentencia de la Audiencia Provincial daba por archivada la causa “por no ser constitutiva de infracción penal” aunque “lo que no nombra el PP es que quedan abiertas las posibilidades de emprender acciones civiles sobre el asunto”, aclara Vega. “Una vez más, el Partido Popular, intenta engañar a los vecinos del municipio, ya que de la sentencia han cortado y pegado lo que les venía bien, y han dejado en la basura lo que no les interesaba que saliera a luz”.

La citada sentencia tampoco hace referencia a que la edil, Claudia Vega, se haya apropiado de cantidad alguna de dinero ni que la haya desviado al patrimonio de una tercera persona, “quedando demostrado que el portavoz del partido popular, quizás, no entienda lo que lee, o puede que lo interprete como le viene en gana”, por lo que ha querido hacer pública la resolución judicial.