La, celebra durante todo el mes de mayo sus, para que cualquier persona que lo desee pueda acercase a conocer las clases que se imparten y cómo es el funcionamiento del día a día en este centro que cuenta con homologación oficial.

El horario de puertas abiertas será de 16:30 a 21:30 horas y los sábados de 10:30 a 12:30.

La escuela también informa que el plazo de matrícula para el curso 2017-18 ya está abierto en las 2 especialidades que imparte: Danza clásica y Baile Moderno. Los interesados podrán matricularse, tanto presencialmente como por mail o teléfono. La edad mínima de admisión son 4 años.

La escuela de Danza Coppelia de Ponferrada es centro autorizado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para impartir las enseñanzas de grado elemental de Ballet clásico. Además, es centro acreditado por la Royal Academy of Dance para la titulación de ballet clásico y es centro acreditado por la Imperial Society of Teachers of dance para la especialidad de Modern Dance.

El centro mantiene acuerdos de colaboración con las compañías Inquedanza y CDC para que los alumnos de los niveles superiores se formen escénicamente en ambas compañías..