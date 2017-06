La Fiscalía abrió una investigación contra la secretaria del Instituto de Educación Secundaria (IES) Fuentesnuevas, de Ponferrada, suspendida provisionalmente de su cargo, según confirmaron a Ical fuentes oficiales. Después de que la Consejería de Educación pusiera ayer en conocimiento del órgano judicial los hechos “de entidad” denunciados por el consejero Fernando Rey, la investigación se encuentra abierta sin que existan plazos concretos para su cierre definitivo.

En ese sentido, fuentes del departamento que dirige Rey se limitaron a señalar que la secretaria apartada de manera cautelar ya ha sido sustituida en sus funciones y que se le ha comunicado la apertura de la investigación. Sin aportar más detalles sobre el estado de las pesquisas, las mismas fuentes avanzaron la “total colaboración” de la Consejería con el órgano judicial que se encarga de la investigación y adelantaron que la decisión sobre el futuro de esta funcionaria se tomará “en función de lo que determine la Fiscalía”.

El propio consejero de Educación, Fernando Rey, fue ayer el primero en adelantar la suspensión provisional de la funcionaria, por unos hechos “de entidad” sobre los que no ofreció más detalles. “Los hechos investigados son de tal entidad que el protocolo nos lleva, por un lado, a suspender provisionalmente a esta trabajadora y, por otro, ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal por si fueran constitutivos de delito”, apuntó Rey.

Por su parte, la directora del centro, Belén Ovalle, con quien Ical se ha puesto en contacto, rechazó realizar declaraciones sobre el asunto que, recordó, se encuentra en manos de la Administración de Justicia, y remitió a las explicaciones dadas por la Consejería.

Desde las centrales sindicales tampoco se aportaron nuevos detalles. “No tenemos noticias de ningún tipo, nadie ha dicho nada oficialmente”, explicaron los representantes de los trabajadores en Fete-UGT. “El centro no dice nada y de momento nadie nos ha pedido ninguna consulta”, coincidieron en la Federación de Enseñanza de CCOO. Los representantes del sindicato Anpe también señalaron que “en estos casos, habitualmente no hay información hasta que no media una denuncia y se resuelve”.

Al respecto, según las fuentes consultadas por Ical, los hechos denunciados estarían relacionados con la presunta desaparición de cantidades importantes de dinero de las cuentas del centro. La propia directora del instituto habría sido la que descubrió las irregularidades al revisar la documentación del año anterior.

Los primeros indicios apuntan a una cantidad de 50.000 euros desaparecida en el año en curso, que podría ascender hasta los 200.000 euros en total, según esas fuentes. La trabajadora no puede ser cesada definitivamente al contar con la presunción de inocencia hasta que el órgano judicial determine otra cosa.