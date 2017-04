Ladel dispositivo que trabaja en eldeclarado a primera hora de la mañana en las c, según explicó a Ical la presidenta de la Junta Vecinal, Susana Rodríguez. “La situación es bastante peligrosa, no consiguen apagar el fuego porque los bulldozer no pueden pasar por las calles de los pueblos”, aseguró Rodríguez, que alertó de la existencia de “varios focos” para el fuego, algunos de los cuales ya se habrían extinguido.

Al respecto, Rodríguez no fue la única que apuntó a un origen intencionado del fuego. “Por estas fechas de Semana Santa siempre se quema el monte y el fuego solo no se hace”, coincidió en lamentar la alcaldesa pedánea de Bouzas, Celerina Alonso, que recordó que la misma zona que hoy arde ya fue pasto de las llamas ayer mismo, cuando un pequeño incendio quemó cerca de cinco hectáreas de monte bajo.

El fuerte viento que sopla en toda la comarca del Bierzo en la jornada de hoy tampoco facilita las tareas de extinción, ya que aviva las llamas y dificulta el trabajo a los medios aéreos que participan en el dispositivo de extinción. “Los helicópteros están sobrevolando la zona pero no pueden bajar al sitio donde tenían previsto coger agua”, añadió la presidenta de la junta vecinal, que lamentó la “escasez de medios” desplazados para luchar contra el fuego.

En ese sentido, fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente señalaron que hasta la zona han llegado dos camiones así como varias cuadrillas terrestres y diversos agentes medioambientales del dispositivo de la Junta. Al lugar también ha acudido un retén perteneciente a los Bomberos de Ponferrada. Además, dos helicópteros se encuentran en la zona, aunque el viento les ha impedido despegar a primera hora de la mañana.

Según explicó Rodríguez, a lo largo de la mañana el fuego ha llegado desde la zona alta donde se ha originado hasta la carretera que une Ponferrada y el Morredero, y habría saltado hasta el lado contrario. Además, la gran columna de humo, visible desde Ponferrada y desde gran parte de la comarca provoca que los vecinos se sientan intranquilos.

En esa línea, la presidenta de la junta vecinal de Peñalba confió en no tener que tomar medidas de protección de la población aunque alertó que las llamas se encuentran a poco más de un kilómetro de distancia de la localidad de San Cristóbal de Valdueza. Fuentes oficiales confirmaron que no se espera que el fuego llegue a las localidades cercanas, por lo que no está previsto tener que elevar su nivel.