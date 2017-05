La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Valladolid ha admitido a trámite la querella presentada a finales del mes pasado por la Fiscalía Anticorrupción, contra ex altos cargos de la Junta de Castilla y León y directivos de varias empresas, por el supuesto cobro de comisiones en torno a los 80 millones en la instalación y concesión irregular de parques eólicos, según publican en su edición de hoy El Mundo de Castilla y León y El Norte de Castilla.

El primero en pasar por el banquillo será el principal imputado, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, y lo hará el próximo 2 de junio. Le seguirán otros 21 acusados de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública y también declararán diez testigos, entre junio y el 27 de septiembre.

Esta causa despega dos años después de que la Agencia Tributaria denunciara una red de mordidas y un sistema por el que Delgado y otros ex altos cargos, según sostiene ahora también Anticorrupción, exigían a los promotores que permitieran la participación en el proyecto de empresas locales -por al menos un 40% de las acciones- a cambio de recibir la autorización pertinente.

Aunque en un principio se ha rechazado la personación de la Junta en el caso, la última decisión no está tomada. La titular del juzgado, Pilar Valiente, tomó esta decisión “al no indicar ni la condición ni el concepto de su personación”. No obstante, fuentes de la Junta han precisado a El Norte de Castilla que no es que se haya negado la personación, sino que se ha pedido la motivación para personarse. De hecho, ya se ha remitido esa motivación. Por lo que ahora la magistrada tendrá que personarse de nuevo