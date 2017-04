Lacarbono, con sede en Ponferrada, con el objetivo de, si bien la socialistaquesupone

Del Olmo, sin embargo, consideró en su respuesta a la pregunta de la procuradora durante el pleno de las Cortes que esta medida, que recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, garantiza su continuidad en Ponferrada ya que argumentó que para las empresas no es rentable investigar en tecnologías de oxicombustión de carbón puesto que los derechos de emisión están “muy baratos” en el mercado.

Asimismo, la consejera pidió a los procuradores socialistas no ser “nostálgicos” de lo que pudo ser y no fue, puesto que explicó que ahora la Unión Europea (UE) no dedica fondos a la captura y almacenaje de dióxido de carbono, lo que obliga al Gobierno a mantener con fondos presupuestarios propios a la Ciuden. Por ello, defendió la necesidad de buscar con el Gobierno proyectos alternativos, una tarea que ya se ha iniciado con varios contactos con el Ministerio de Energía.

Del Olmo pidió a los socialistas ser “realistas” y destacó el apoyo de la Junta a la Ciuden y a las comarcas mineras, a través de medidas, como el Plan de Dinamización de Municipios con actividad estractiva. La socialista Gloria Acevedo consideró que el Gobierno ha perpetrado con los presupuestos su particular “23F” al organismo creado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que aseguró ha sufrido los recortes de fondos del PP que buscan su muerte por inanición.

En ese sentido, apuntó que el IDAE no tiene líneas de investigación sectoriales vinculadas con el carbón, más bien consideró que le tiene “alergia” al mineral, por lo que consideró negativo que la Ciuden pase a depender este organismo, una decisión que, según Del Olmo, fue acordada por la comisión para la racionalización de las administraciones en 2013. Gloria Acevedo pidió a la Junta que alce la voz y apoye esta “joya tecnológica”.

Finalmente, la parlamentaria socialista consideró que “la Ciuden continúa por los esfuerzos de los trabajadores, frente a las trabas puestas por su director, que aseguró se ha opuesto a diferentes proyectos con la Universidad de León”.