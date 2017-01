La Mesa de la Energía del Bierzo solicitará esta misma semana mantener una reunión con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y con su homólogo en la cartera de Industria, Luis de Guindos, con el objetivo de transmitirles “de primera mano” la problemática que atraviesa el sector en la comarca, según adelantó el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel. Además, los representantes de la Mesa de la Energía también solicitarán que en el encuentro esté presente el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

En ese sentido, la reunión pretende ofrecer, tanto a los ministros como al presidente de la comunidad, “una visión clara, que entendemos que no deben tener o que no deben querer conocer, de lo que está pasando en los diferentes sectores de la comarca, más allá del energético y el minero”, explicó Álvarez Courel, que consideró que “si no tomamos estas medidas, nuestra comarca se va a ir a pique”.

Además de ese encuentro, los representantes de la Mesa de la Energía también solicitarán en los próximos días una reunión con los parlamentarios leoneses de los diferentes grupos políticos con representación en el Congreso y en el Senado. El objetivo es que los parlamentarios “conozcan la problemática real que existe en el sector para que ellos la puedan llevar a los diferentes estamentos de nuestro país”, explicó el presidente comarcal. Por último, la Mesa de la Energía también pedirá reunirse con los portavoces de los grupos parlamentarios en las diferentes comisiones de Industria y Energía de ambas cámaras.

Las propuestas que llevarán los representantes de la Mesa a esos encuentros tendrán su punto de partida en la moción elaborada por el propio órgano con motivo de la manifestación organizada en Ponferrada el pasado 29 de junio y que tuvo “escasa transcendencia en esos organismos”, según admitió el propio Álvarez Courel. “Hasta ahora ha habido un gobierno provisional, pero a partir de ahora, la actitud de la mesa tiene que volver a ser la de reclamar ante esos organismos para forzar que se tomen las decisiones adecuadas”, remachó el presidente comarcal.

En cuanto a los plazos para mantener esas reuniones, Álvarez Courel reconoció que esperan una respuesta “cuanto más rápido, mejor”, aunque defendió que “más que la rapidez lo que necesitamos es la efectividad”. Al respecto, el presidente del Consejo Comarcal recordó que “los plazos cada vez se acortan más” y lamentó que “las expectativas de mejora para la comarca se han ido diluyendo a lo largo del pasado año”. “Cada vez estamos más cerca de que llegue el momento en que Endesa eche el cierre a la central térmica de Compostilla”, reiteró Álvarez Courel.

“La problemática la conocemos todos, no necesitamos darle más vueltas, necesitamos actuar”, aseguró el presidente comarcal, que dejó “aparcada por el momento” la vía de la movilización en la calle. “Hasta ahora los cauces adecuados estaban un poco parados por el gobierno en funciones”, reiteró Álvarez Courel, que no descartó convocar una manifestación “en función de la respuesta que tengamos de los órganos” del país.