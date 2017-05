La Mesa de la Energía se reúne el viernes con diputados y senadores de la provincia para buscar soluciones que aseguren el futuro de la central térmica berciana de Compostilla. A las 9 y media de la mañana están convocados en el Centro Cultural Río Selmo, escenario habitual de las reuniones de esta mesa, el representante de la Junta de Castilla y León Ricardo González Mantero, los diputados y senadores de los diferentes grupos políticos de la provincia y el resto de componentes del órgano consultivo.

“Lo que está muy claro es que de allí tienen que salir qué es lo que vamos a hacer. La enfermedad del enfermo ya lo sabemos, el diagnóstico es muy claro, las posibilidades yo creo que también las tenemos todos y lo que tenemos que hacer es decidir qué vamos a hacer y de qué manera. El Gobierno de España es quien tiene que tomar esas decisiones y de qué manera puede influir en Endesa o Enel para que no se produzca el cierre de la central térmica de Compostilla el 30 de junio de 2020”, anunció este miércoles el presidente de la Mesa de la Energía y presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel.

Hace unas semanas Courel ya manifestó que lo ideal para él sería que la central se volviese a nacionalizar aunque ahora reconoce que “parece ser que efectivamente esa opción no está encima de la mesa porque sería perdernos en un debate que lleva planteándose muchos años”. Es por ello que, para no enrocarse en un debate sin solución, el presidente de la Mesa deja abierta la puerta a cualquier otra iniciativa que evite el cierre de la central el próximo 30 de junio de 2020. “Yo manifesté que la nacionalización era una opción pero también dije que cualquier opción que sirviera para que Endesa siguiera quemando carbón en Compostilla más allá de ese 30 de junio del 2020 a mí como presidente del Consejo y de la Mesa me valía”.