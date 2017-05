Lase reunirá este mismo martes para analizar y valorar la respuesta del gerente regional de salud, tras la reunión que ambas partes mantuvieron hace algo más de veinte días en Valladolid. Miembros de la plataforma se habían quejado los últimos días de que éste estaba demorando demasiado una contestación.

“Ya hemos recibido la respuesta del gerente regional de Salud y mañana mismo a las siete de la tarde vamos a hacer una reunión del grupo de trabajo para valorar la respuesta de la gerencia a ver qué opina el resto. En función de lo eso daremos a conocer la postura de la plataforma. Unos puntos nos parecerán mejor y otros peor pero es bueno que responda después de veintitantos días“, declaró el portavoz de la plataforma, Plácido Martínez.

En cuanto a la última encuesta publicada por la gerencia de salud que otorga al Hospital El Bierzo una puntuación de 8,4 en cuanto a su atención en Urgencias, la plataforma lo pone en duda. “Supongo que todo el mundo sabe que cuando se encarga una encuesta por parte de una institución casi siempre salen los datos que le convienen a esa institución. Me pregunto si los resultados de la encuesta fueran desfavorables para el Sacyl si las haría públicas o no. De todas formas, nosotros tenemos nuestra encuesta particular que es nuestra recogida de firmas de la que ayer estuvimos en el campo del Toralín y todo el mundo está deseoso de firmar así que ese bienestar no es tal como dice el Sacyl”, subrayó Martínez.

Hasta el momento se han recogido más de 10.000 firmas.