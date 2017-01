El pivot brasileño Leandro Cruvinel, más conocido como “salchicha”, ya está en el Bierzo. El Club de Baloncesto Ciudad de Ponferrada lo ha presentado de manera oficial este martes. El jugador de 25 años se incorporó al equipo en el mercado de invierno, aunque el club ya había mantenido un primer contacto con él al inicio de temporada, sin éxito. “Acababa de fichar por un equipo en Brasil y no podía irme tan rápido pero dejé la puerta abierta para volver a España. Cuando me volvieron a llamar y vi la propuesta no me lo pensé dos veces”, declara en perfecto castellano el pivot de 2,05 metros de altura.

‘Salchicha’ llega al club berciano para reforzar la plantilla y asegura un buen tiro exterior. “Chuto mucho de tres puntos. Se me da bien taponar, tengo los brazos largos. El año pasado en la primera ronda estaba el primero en tapones y también soy bueno al rebote”, se define.

La casualidad ha querido que el primer partido que vaya disputar con la camiseta blanquiazul sea contra el club que lo trajo a Europa y España por vez primera, el Mieres. “Tengo muchas ganas de jugar el primer partido y en frente estará mi antiguo equipo aunque no conoceré a ningún jugador. La plantilla ha cambiado totalmente”.

La meta tanto para el club como para el pivot será colocar al Baloncesto Ciudad de Ponferrada en puestos de play off, y Cruvinel promete hacer todo lo que esté en su mano para buscar la victoria en cada partido.