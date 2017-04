‘Os maios’, ‘Los mayos’, de Villafranca del Bierzo ya cuentan con cartel y programa. En esta ocasión ha sido Juan Carlos Mestre quien se ha encargado del cartel, con una litografía que constituye una mirada a una Villafranca secular, “cantando a la primavera, representada por una masa atemporal, arbórea y humana, que entre las montañas recibe el vigor de la estación”, según se explica en el programa.

El programa de actos de la ‘Festa do maio’ comenzará el sábado 29 de abril, bajo el lema ‘Arropando la tradición’. Así, a las cinco de las tarde tendrá lugar una acto destinado al público infantil, inspirado en textos de Antonio Fernández Morales, ‘o cantor do galego no Bierzo’, al objeto de rendir un pequeño homenaje a este autor con motivo de su bicentario (1817-2017). Además, se comenzará el adorno de las calles del recorrido nocturno del día siguiente y la confección del ‘Burro de invierno’.

El domingo 30 de abril, a las 9 de la noche, dará comienzo el espectáculo musico-teatral de recibimiento de mayo ‘Levántate Maio’, que este año estará dividido en tres partes. La primera, a cargo de la compañía de teatro ‘Os quinquilláns’ pondrá en escena, en las calles históricas de la villa, la obra ‘¿Por qué es salada el agua del mar?’

En la segunda parte se realizará la quema del ‘Burro de Invierno’, un espectáculo que invita a la participación activa y espontánea. La tercera parte, rematará el evento con la música de ‘Os feroces da Galgueira’.

El ‘Maio tradicional’ tendrá lugar el día siguiente, uno de mayo. A las nueve de la mañana está establecida la salida para cortar las ‘cañabeiras’ por los alrededores de la villa. Acto seguido se comenzarán a vestir los maios, para a continuación pasar a recorrer los barrios de la villa y juntarse, todos los participantes, en la Plaza Mayor, donde se celebrará a continuación una comida campestre.

PROGRAMA FESTA DO MAIO 2017